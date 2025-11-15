ATP Finals, Sinner-Alcaraz: ecco l’orario della finale

Un’altra straordinaria domenica di tennis per l’Italia. Domenica 16 novembre Jannik Sinner disputerà la finale delle ATP Finals per la terza volta in carriera: dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nel 2023 e la vittoria su Taylor Fritz nel 2024, l’azzurro sarà ancora protagonista all’Inalpi Arena di Torino. Il suo sfidante sarà il grande rivale Carlos Alcaraz, vincitore in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime. L’orario della finale è già ufficiale: si giocherà alle 18. A precederla ci sarà la finale del torneo di doppio, prevista alle 15: a sfidarsi saranno Heliovaara/Patten, vincitori sugli azzurri Bolelli e Vavassori, e la coppia britannica Salisbury/Skupski che ha fatto suo il derby contro Cash/Glasspool.

Dalla stessa categoria