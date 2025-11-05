ATP Atene: Musetti vince a fatica e tiene viva la speranza Finals

Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]
Inizia con una vittoria faticosa il cammino di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Atene, ultima chance per l’azzurro di agguantare un posto alle prossime ATP Finals. Il carrarino ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka negli ottavi del torneo greco ma ha dovuto sudare per battere lo svizzero – 40 anni, ex numero 3 del mondo ed oggi scivolato al 159esimo posto del ranking – in tre set: 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Prosegue quindi il cammino di Musetti, che deve vincere il titolo per superare nella Race il canadese Felix Auger-Aliassime e conquistare l’ultimo posto utile per entrare per la prima volta in carriera alle ATP Finals di Torino. Domani nei quarti Musetti affronterà il francese Alexandre Muller. Si ferma agli ottavi invece l’avventura di Luciano Darderi: il 23enne italoargentino, numero 26 del ranking mondiale, è stato battuto al debutto per 2-6 6-2 6-3 dal 25enne serbo Miomir Kecmanovic.
