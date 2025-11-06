ATP Atene: Musetti in missione, -2 a Torino. Avanza anche Djokovic

Meno due alla meta. Lorenzo Musetti batte il francese Alexandre Muller e si qualifica alla semifinale dell’ATP 250 di Atene. Il successo del carrarino, che tiene viva la sua corsa all’ottavo posto per le Finals di Torino, è arrivato in due set: 6-2 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco sul numero 43 del mondo. Domani Musetti affronterà lo statunitense Sebastian Korda, che ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic. “La chiave é stata il servizio, che mi ha permesso di essere più aggressivo, soprattutto sul dritto – ha commentato Musetti -. Ora devo prepararmi al meglio e pensare partita dopo partita. Sebastian é molto forte sui campi duri”.

Musetti e Korda si sono affrontati quattro volte in carriera, precedenti ormai datati – l’ultimo nel 2022 – e il bilancio è di due vittorie a testa, con lo statunitense che però ha vinto entrambi i match disputati sul veloce indoor. Ostacolo duro per l’azzurro, ora a due vittorie dalla qualificazione alle Finals di Torino: serve il successo finale nel torneo per scavalcare in classifica Felix Auger-Aliassime e prendersi l’ultimo posto disponibile. Se dovesse farcela, Musetti sarebbe inserito nel gruppo Bjorn Borg del torneo, in cui figurano Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton. Il tutto con l’incognita Djokovic, un enorme punto interrogativo ancora da risolvere.

Il serbo ha confermato che prenderà una decisione definitiva sulla sua presenza a Torino soltanto alla fine del torneo di Atene e nel frattempo anche lui ha raggiunto le semifinali grazie al successo in due set sul portoghese Nuno Borges, battuto 7-6(1) 6-4. Nel sorteggio delle Finals, Djokovic è finito nel girone Jimmy Connors insieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Lo scorso anno il sette volte Maestro decise di non prendere parte all’ultimo torneo dell’anno, un altro forfait darebbe il via libera sia a Felix Auger-Aliassime che a Lorenzo Musetti.

