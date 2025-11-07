ATP Atene: Musetti in finale col brivido, tra lui e Torino c’è solo Djokovic

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Atene. In semifinale ha superato in tre set, 6-0 5-7 7-5 dopo 2 ore e 22 minuti di gioco, lo statunitense Sebastian Korda a cui ha anche annullato un match point. Domani in finale il tennista toscano sfiderà Novak Djokovic, che nell’altra semifinale ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e un quarto. Musetti deve vincere il torneo per garantirsi l’ultimo posto utile per le ATP Finals di Torino, resta però l’incognita sulla decisione di Nole. Il serbo non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Torino: dovesse rinunciare, come già successo lo scorso anno, allora Musetti si qualificherebbe a prescindere dal risultato della finale di domani e insieme a lui avrebbe accesso al Master anche Felix Auger-Aliassime, al momento ottavo nella Race e ultimo qualificato. Insomma il destino di Musetti, in un modo o nell’altro, si incrocia con quello dell’ex numero 1 del mondo.

