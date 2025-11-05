05 Nov 2025 21:37 - Senza categoria

Anisimova batte Swiatek nello spareggio: è semifinale

di Diego Barbiani

Amanda Anisimova è la seconda classificata del gruppo Serena Williams, dopo la vittoria 6-7(4) 6-4 6-2 ai danni di Iga Swiatek. Alle WTA Finals di Riyad, in Arabia Saudita, la statunitense ha messo un’altra gemma preziosa alla sua stagione rimontando la polacca, eliminata così per il secondo anno consecutivo già nella fase del Round Robin.

Per Swiatek non c’è stato un crollo così netto come nel match precedente contro Elena Rybakina, ma alcuni tratti di questa partita ricalcano la tendenza assai altalenante di questo finale di stagione, fin dal titolo a Seoul. E così sarà Anisimova, ora, ad affrontare con buona probabilità Aryna Sabalenka, favorita al ruolo di prima classificata nel gruppo Stefanie Graf.

