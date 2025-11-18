È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
18 Nov 2025 10:49 - Davis Cup
Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis: forfait per infortunio alla gamba
di Redazione
Niente Coppa Davis per Carlos Alcaraz. Lo ha annuciato lo stesso numero 1 del tennis su Instagram: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna per la Coppa Davis a Bologna – ha scritto lo spagnolo reduce dalle ATP Finals di Torino e dalla sconfitta con Jannik Sinner -. Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra, e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per la Coppa Davis. Torno a casa dolorante”. Dopo il forfait di Sinner e Musetti per l’Italia, anche la Spagna perde la sua punta per la Coppa Davis.
Carlitos ko: edema al bicipite femorale
“Il numero uno del mondo – spiega in una nota la Federazione spagnola di tennis – si è recato lunedì pomeriggio in auto a Bologna per unirsi al ritiro della squadra spagnola e si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un notevole sovraccarico muscolare con un marcato edema al bicipite femorale della gamba destra”. Il campione di Murcia, aggiunge la Federazione, “tornerà in Spagna proprio questo martedì. Ora la squadra guidata da David Ferrer affronterà giovedì i quarti di finale contro la Repubblica Ceca, alle 10, con una squadra composta da Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero e Marcel Granollers”. Il dolore avvertito da Alcaraz “nella parte posteriore della coscia destra”, come specifica la nota, sarebbe iniziato durante “la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino”.
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]
“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]