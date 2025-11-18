Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis: forfait per infortunio alla gamba

Niente Coppa Davis per Carlos Alcaraz. Lo ha annuciato lo stesso numero 1 del tennis su Instagram: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna per la Coppa Davis a Bologna – ha scritto lo spagnolo reduce dalle ATP Finals di Torino e dalla sconfitta con Jannik Sinner -. Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra, e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per la Coppa Davis. Torno a casa dolorante”. Dopo il forfait di Sinner e Musetti per l’Italia, anche la Spagna perde la sua punta per la Coppa Davis.

Carlitos ko: edema al bicipite femorale

“Il numero uno del mondo – spiega in una nota la Federazione spagnola di tennis – si è recato lunedì pomeriggio in auto a Bologna per unirsi al ritiro della squadra spagnola e si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un notevole sovraccarico muscolare con un marcato edema al bicipite femorale della gamba destra”. Il campione di Murcia, aggiunge la Federazione, “tornerà in Spagna proprio questo martedì. Ora la squadra guidata da David Ferrer affronterà giovedì i quarti di finale contro la Repubblica Ceca, alle 10, con una squadra composta da Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero e Marcel Granollers”. Il dolore avvertito da Alcaraz “nella parte posteriore della coscia destra”, come specifica la nota, sarebbe iniziato durante “la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino”.

