“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
14 Nov 2025 09:45 - Davis Cup
Alcaraz: “Giocare la Coppa Davis è un privilegio, ma sarebbe meglio disputarla ogni 2-3 anni”
di Redazione
“Penso che la Coppa Davis sia uno di quei tornei a cui non sei abituato a partecipare perché giochi per il tuo Paese, giochi con i tuoi compagni di squadra”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale, a margine delle ATP Finals di Torino dove si è qualificato per le semifinali (domani sera affronterà uno tra Zverev e Auger Aliassime).
“È completamente diverso. Penso che rappresentare il proprio Paese sia una delle cose più privilegiate che si possano fare nel nostro sport.
Sono d’accordo sul fatto che debbano fare qualcosa, perché penso che giocare ogni anno non sia così bello come potrebbe essere se si giocasse ogni due o tre anni. Penso che se il torneo si giocasse ogni due o tre anni, l’impegno dei giocatori sarebbe ancora maggiore, perché è unico, è diverso. Non si può giocare ogni anno”.
“Vorrei davvero vincere la Coppa Davis un giorno – ha aggiunto – perché per me è un torneo davvero importante. Jannik l’ha vinta due volte. Credo che anche Lorenzo l’abbia vinta una o due volte. Per me è normale che quest’anno rinuncino, la stagione è stata molto lunga. Potrebbero decidere di prendersi un’altra settimana per recuperare, per andare in vacanza, per prepararsi alla stagione, il che è comprensibile. È normale”.
Extra
