A Parigi l’ultimo “1000” prima delle Finals, mancherà solo Djokovic

Ormai siamo agli sgoccioli, e i giocatori non vedono l’ora di andare in vacanza, più o meno meritata. Sinner ha sfidato le polemiche pur di prendersi una settimana di riposo in più, nei “500” di Basilea e Vienna si sono ritirati Ruud e Auger Aliassime, rendendo meno complicato il lavoro di Musetti, impegnato a raggiungere Torino, traguardo che sarebbe stato storico solo una decina di anni fa e adesso viene trattato alla stregua di una partecipazione ad una qualsiasi seconda settimana slam. Ad ogni modo si deciderà quasi tutto a Parigi, visto che solo in 4 sono sicuri di partecipare alle Finals e uno di loro, Djokovic naturalmente, non è detto che sia interessato. Nell’attesa che sciolga le riserve, saranno Frit, Shelton, de Minaur, Auger Aliassime, e Ruud a contendersi gli altri 4 posti. Medvedev avrebbe qualche possibilità solo vincendo alla Defense (che da quest’anno ha preso il posto del palasport di Bercy, che era vicinissimo alla Gare de Lyon, mentre adesso si gioca nella lontanissima – per chi arriva dall’Italia – Nanterre) e sperando nell’assenza di Djokovic. Ma prima dei conteggi da ragionieri c’è un torneo da giocare, un “1000” in cui tornano Sinner e Alcaraz contemporaneamente, cosa che quest’anno è successa solo due volte ed è meglio non ricordare come sia andata a finire.

Sinner, che non ha ancora finito a Vienna, dopo il bye di prammatica avrà uno tra Michelsen e Bergs, ma già il terzo turno ha le sue insidie, posto che Mensik riesca a restare in piedi. Ai quarti troverebbe Shelton – anche se qualche speranza su Cobolli noi la conserviamo – e in semifinale Zverev, che potrebbe prendersi (o dare) la rivincita a Musetti dopo il match di questo pomeriggio. Non proprio una passeggiata di salute, se consideriamo il fatto che Sinner potrebbe sentire le fatiche di questi turni viennesi.

Andata meglio ad Alcaraz, testa di serie numero 1 che dopo Norrie avrà chi sopravvive tra i cugini di Shnghai e Lehecka, che a noi pare favorito. Quarto di finale contro uno tra Ruud e Auger Aliassime, figuriamoci, e semifinali contro Fritz o de Minaur. Insomma, visto che nemmeno la bua ad un caviglia gli ha impedito di vincere a Tokyo, il buon Carlitos a Parigi dovrebbe beccarsi un virus per non arrivare in finale.

Gli italiani sono finiti tutti dalla parte di Sinner, piccolo vantaggio per l’alto atesino, particolarmente a suo agio con i connazionali. Non è detto però che riusciranno ad incontrarlo, perché Cobolli dovrebbe appunto liberarsi di Shelton e di Rublev e Darderi e Musetti – dopo il derby con Sonego – anche di Zverev. Difficile. Ci sarebbero anche Arnaldi e Bellucci nelle quali, speriamo che almeno uno dei due ce la faccia.

In chiusura, prima del solito tabellone con le teste di serie, qualche conto in vista di Torino. Musetti in questo momento è numero 8, grazie al fortunato sorteggio di Bercy può superarlo solo uno tra Auger Aliassime e Ruud, perché i due si incontrano al terzo turno e chi esce aggiungerebbe solo 90 punti alla sua classifica. Quindi Musetti deve temere la vittoria a Bercy di Auger Aliassime da cui lo separano 440 punti. Anche se oggi battesse Zverev al canadese basterebbe la finale a Bercy, a condizione ovviamente che Musetti perda sia la finale di Vienna che al primo turno a Parigi. Se Musetti vincesse a Vienna, solo la vittoria a Bercy darebbe qualche possibilità a Auger Aliassime. Se perdesse oggi, Musetti sarebbe obbligato ad arrivare alla semi a Parigi per evitare complicazioni. Da queste poche note si capisce che solo in teoria la corsa per Torino è aperta. In realtà è praticamente impossibile che non ci siano Fritz, de Minaur e Shelton e quasi impossibile che non ci sia Musetti. Alla fine Ruud e Auger Aliassime si giocheranno in quel terzo turno di Bercy il posto eventualmente lasciato libero da Djokovic, col canadese ampiamente favorito, perché Ruud poi dovrebbe battere anche Alcaraz…

Ma ecco gli accoppiamenti delle teste di serie

[1] C. Alcaraz vs [14] J. Lehecka (A. Rinderknech; V. Vacherot)

[9] F. Auger Aliassime vs [8] C. Ruud

[5] T. Fritz vs [13] A. Bublik (C. Moutet; A. Popyrin)

[10] K. Khachanov (J. Fonseca) vs [6] A. de Minaur

[7] L. Musetti vs [11] D. Medvedev (G. Dimitrov)

[15] A. Davidovich Fokina vs [3] A. Zverev

[5] B. Shleton (F. Cobolli) vs [12] A. Rublev

[16] J. Mensik vs [2] J. Sinner

