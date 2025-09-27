“Sti ca… di cinesi tossiscono sempre”: polemica per la frase di Musetti, poi le scuse

Lorenzo Musetti nell’occhio del ciclone. Il tennista azzurro protagonista di una polemica scatenata da una sua frase durante il match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Durante la sfida contro Giovanni Mpetshi Perricard, vinta dal toscano al terzo, Musetti si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto molto discutere: “Tossiscono sempre ‘sti caz.. di cinesi. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi”. Una frase che non è passata inosservata e per il quale l’azzurro si è scusato poco dopo, con una lunga lettera sul suo profilo Instagram.

“Cari tifosi cinesi, vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto con frustrazione ieri durante la mia partita. Le mie parole erano rivolte solo a pochi individui tra la folla che tossivano ripetutamente e disturbavano la partita. Non sono mai stati, in alcun modo, destinati al popolo cinese”, ha scritto l’azzurro, numero nove del mondo, nel suo post. “È successo in un momento di stress e tensione nel secondo tiebreak, ma comunque questa non è una scusa. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo molto rimorso”, ha continuato Musetti.

“Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo molto giocare nel vostro paese. Torno in Cina dal 2018 e qui mi sento sempre il benvenuto. Sono grato per l’incredibile supporto che ricevo costantemente e per i tanti tifosi che ho in Cina. Ancora una volta, sono davvero dispiaciuto. Vi rispetto profondamente, qui mi sento a casa, e apprezzo il calore e la gentilezza che ho sempre ricevuto da te. Con rispetto e gratitudine, Lorenzo”, ha concluso Musetti.

