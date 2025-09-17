Sorteggio Coppa Davis: sarà Italia-Austria nei quarti

L’Italia se le vedrà contro l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis 2025. È questo l’esito del sorteggio delle Final 8 che si è svolto questa mattina in piazza Maggiore a Bologna, città che ospiterà l’evento dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. Gli azzurri, chiamati a difendere da padroni di casa la coppa conquistata nelle ultime due edizioni, hanno evitato il grande spauracchio Spagna: la formazione capitanata da David Ferrer, che a novembre potrebbe contare sul ritorno in squadra di Carlos Alcaraz, è stata sorteggiata dall’altra parte del tabellone e affronterà la Repubblica Ceca. Dunque lo scontro Italia-Spagna – e il conseguente incrocio Sinner-Alcaraz – sarebbe possibile soltanto in finale.

Un sorteggio iniziale oggettivamente morbido per gli azzurri: l’Austria ha superato le qualificazioni battendo al primo turno di inizio febbraio la modesta Finlandia e al secondo turno, un po’ a sorpresa, l’Ungheria a Debrecen. In entrambe le sfide il capitano Jurgen Melzer ha puntato sui singolaristi Filip Misolic (numero 92 ATP), Jurij Rodionov (157) e Lukas Neumayer (174) e sulla coppia di doppisti formata da Alexander Erler e Lucas Miedler. L’Italia sarà ovviamente favorita e l’eventuale semifinale si disputerà contro la vincente della sfida tra Belgio e Francia. La squadra capitanata da Paul-Henri Mathieu ha ottenuto la qualificazione in Croazia pur dovendo fare a meno di Arthur Fils e Ugo Humbert e partirà comunque favorita contro il Belgio di capitan Darcis, tra le migliori 8 grazie all’impresa ottenuta a Sydney nel segno di Zizou Bergs e soprattutto di Raphael Collignon.

Una Davis in cui l’Italia parte ancora davanti a tutti, ma con il dubbio sulla presenza di Sinner, su cui il presidente Binaghi ha detto la sua: “Jannik giocherà anche quest’anno? Troppo presto per saperlo. Lui è stato l’autentico trascinatore della nostra squadra nelle ultime due vittorie e credo che abbia già dimostrato tutto, tra le tante cose di essere attaccato alla maglia azzurra e ai valori che la maglia rappresenta, più di chiunque altro. Questo vale anche per Musetti, che spero abbia un finale di stagione molto intenso perché lo vogliamo vedere alle Finals. Noi, con Volandri, siamo a stretto contatto con i team e li aiutiamo perché possano prendere la decisione migliori per i loro ragazzi e per il nostro Paese. La presenza di Sinner, Musetti, Alcaraz e altri giocatori non dipenderà dalla loro personale volontà, ma anche da ciò che succederà nelle settimane precedenti”.

Sorteggio Final 8 Coppa Davis

(1) ITALIA-AUSTRIA

(3) FRANCIA-BELGIO

SPAGNA-(4) REPUBBLICA CECA

ARGENTINA-(2) GERMANIA

