Sorteggiato il tabellone di Shanghai, tutto facile per Alcaraz, per Sinner cammino complicato

In piena corsa per il titolo a Pechino (Sinner) e Tokyo (Alcaraz) i dominatori del tennis contemporaneo si ritroveranno per il penultimo 1000 della stagione a Shanghai, dove l’italiano vinse l’anno scorso e dove lo spagnolo venne sconfitto ai quarti da Tomas Machac, poi battuto appunto da Sinner. Questo significa che Carlitos ha un’altra possibilità per allungare su Sinner in classifica, anche se crediamo che per quest’anno i giochi siano ampiamente fatti in favore dello spagnolo. Si gioca dunque per aumentare la collezione di trofei e, chissà, per dare una sistemata agli H2H, visto che il divario tra i due e il resto della truppa sembra così alto da non poter pensare ad una finale diversa dalle ultime volte che i due hanno preso parte allo stesso torneo.

Comunque a Shanghai ci saranno altri motivi di interesse, a cominciare dal ritorno di Novak Djokovic, che dopo la sconfitta in semifinale a New York ha detto che è proprio sulla distanza dei tre set che può ancora provare a battere i due. Nole è capitato dalla parte di Sinner, ma prima dovrà affrontare un paio di pericolosi avversarsi. Ma andiamo con ordine, partendo proprio da Sinner.

L’azzurro inizia con Altmaier e poi troverà o Brooksby o Griekspoor. Lo statunitense potrebbe essere pericoloso, si è appena ripreso dall’infortunio e sarebbe meglio trovarlo più avanti. Ad ogni modo per Sinner si profilerebbe la rivincita della finale dello scorso anno contro Machac oppure di quella contro l’unico avversario che quest’anno l’ha sconfitto e che non si chiama Carlitos, Bublik. Prima di Djokovic un altro impegno non banale, quello contro Fritz o Rune. Poi appunto Djokovic, anche se come si diceva non sarà semplicissima nemmeno per il serbo.

Nole parte contro Tiafoe (o magari Sonego, sarebbe bello), e poi più Cobolli che Rublev, per trovare ai quarti probabilmente Ben Shelton, se strà bene oppure Ruud. In ogni caso non proprio una passeggiata di salute insomma.

La parte alta è quella della semifinale tra Alcaraz e Zverev. Carlitos ha solo un insidioso primo turno contro Tien,meno reclamizzato di Fonseca ma forse più avanti, poi Norrie, Medvedev e chi esce dal quartetto Khachanov-Tsitsipas-Nkashima- de Minaur non sembrano poterlo infastidire particolarmente.

Per Zverev invece ci saranno Michelsen, uno tra Shapovalov e Lehecka, e quindi Musetti, che però dovrà vedersela con Mensik, se starà bene, o con Auger-Aliassime. Non è affatto detto che detto che il tedesco ci arrivi da Alcaraz.

L’Italia ha ben 4 teste di serie, oltre Sinner e Musetti ci sono anche Cobolli – che prima di Rublev avrà uno tra Munar e Fucsovics – e Darderi, che è sulla rotta proprio di Musetti. Usciti già Zeppieri e Napolitano ci resta il solo Sonego, che esordirà contro Tiafoe.

Come si vede torneo molto interessante, anche se la fortuna ci sembra abbia dato una mano al numero 1 del mondo. Del resto, per scalzarlo, meglio non affidarsi alla dea bendata.

Ma ecco gli accoppiamenti delle teste di serie

[1] C. Alcaraz vs [30] C. Norrie

[18] A. Davidovich Fokina vs [16] D. Medvedev

[9] K. Khachanov vs [24] S. Tsitsipas

[29] B. Nakashima vs [7] A. de Minaur

[3] A. Zverev vs [28] A. Michelsen

[23] D. Shapovalov vs [15] J. Lehecka

[12] F. Auger Aliassime vs [17] J. Mensik

[26] L. Darderi vs [8] L. Musetti

[6] B. Shleton vs [31] G. Diallo

[19] F. Cerundolo vs [11] C. Ruud

[13] A. Rublev vs [22] F. Cobolli

[25] F. Tiafoe vs [4] N. Djokovic

[5] T. Fritz vs [32] G. Mpethsi Perricard

[21] U. Humbert vs [10] H. Rune

[14] A. Bublik vs [20] T.Machac

[27] T. Griekspoor vs [2] J. Sinner

Dalla stessa categoria