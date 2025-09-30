Paolini non sbaglia: quarti a Pechino, sfida Anisimova

Ottima giornata a Pechino per Jasmine Paolini, che a Pechino è riuscita a chiudere poco dopo la mezzanotte locale battendo Marie Bouzkova per 6-2 7-5. La vittoria garantisce alla toscana l’approdo ai quarti di finale nel prestigioso WTA 1000 cinese, e soprattutto ad avvicinarsi a Elena Rybakina nella lotta all’ultimo posto utile per la qualificazione alle WTA Finals di Riyad. Il distacco tra le due, ora, è di appena 65 punti.

Paolini ha interpretato molto bene una partita in cui era grande favorita, dominando la prima frazione e rimontando un break di ritardo nella seconda parte di quella successiva, operando poi l’allungo decisivo sul 6-5. Ai quarti di finale troverà Amanda Anisimova, che a sua volta sta facendo il passo decisivo verso le Finals aggiungendo altri 215 punti alla propria Race e oggi ha cancellato un primo set interamente a firma di Karolina Muchova per imporsi 1-6 6-2 6-4.

Vittorie in tre set anche nelle altre due sfide del torneo femminile. Coco Gauff a inizio giornata ha rimontato un set di svantaggio contro Belinda Bencic e superando anche un momento un po’ di tensione durante un cambio campo, quando la svizzera si era mostrata molto infastidita con l’arbitro per gli incitamenti del team di Coco a suo dire nel momento in cui doveva servire e con Gauff che provava a chiederle spiegazioni si è sentita rispondere “nessuno sta parlando con te”. Ha dichiarato che nel 4-6 7-6(2) 6-3 conclusivo c’era anche tanta voglia di rivalsa dopo quel malinteso, messo diplomaticamente da parte ai microfoni con “siamo a fine stagione, siamo stanche: mi sarebbe piaciuto avere più rispetto, ma è andata così”. Ai quarti di finale la numero 2 del seeding troverà l’outsider Eva Lys, che ha battuto McCartney Kessler 4-6 6-1 6-2 approfittando anche di un fastidio all’addome della statunitense dopo il primo set.

