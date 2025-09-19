Oriente amaro per gli azzurri, Darderi Sonego e Arnaldi durano poco

In attesa del rientro dei pezzi grossi le seconde file italiane hanno scaldato i muscoli a Chengdu, la città dei panda, e Hangzhou, una città di cui non avete magari mai sentito parlare ma ha cinque volte gli abitanti di Roma, per dire. Non è andata benissimo, diciamo così. A Chengdu Darderi era la testa di serie numero 2 e contro Tabilo sembrava non avesse nemmeno smaltito un fuso orario. Mai veramente in partita Luciano ha subito tra la fine del primo e l’inizio del secondo un parziale di 5 giochi di fila, cosa che ha chiuso il discorso. Giusto un tentativo sull’1-3, con Tabilo che ha annullato tre palle break e poi via verso Tokyo.

Sonego ha almeno vinto la partita d’esordio, ieri contro il Cerundolo minore, ma contro Giron è stato in difficoltà fin dal primo game, tenuto in qualche modo. Lo spirito rimane quello, tant’è che c’è stata lotta fino all’inizio del secondo set, ma Giron è stato più solido e ha chiuso in due set. A Chengdu c’è anche Musetti, che è la testa di serie numero 1 e che esordirà domani contro Prizmic, che non è un avversario banale, vedremo che aria tirerà dalle parti di Lorenzo.

Nella città che avevano tanto affascinato Marco Polo avevamo Berrettini, di cui vi abbiamo già detto; Zeppieri, che ha superato le qualificazioni e pure il primo turno; e Arnaldi. L’altro Matteo ha giocato una partita molto dura contro il francese Cauzax, con i primi due set che pur costellati da un gran numero di palle break si sono chiusi con un solo break per parte. Il terzo è stato più regolare, con i due che hanno tenuto facilmente il servizio fino al nono game, quando è stato Cauzax a salvarsi da una palla break che avrebbe mandato Arnaldi a servire per il match. Sembrava dovesse essere il tiebreak a decidere tutto e invece nel dodicesimo game era Cauzax a piazzare la zampata decisiva.

Risultati

ATP Chengdu

Ottavi di finale

M. Giron b. [8] L.Sonego 6-4 6-4

[4] B. Nakashima b. J. Shang 7-5 6-3

C. O’ Connell b. [WC] Y. Zohu 6-2 6-4

A. Tabilo b. [2] L. Darderi 6-4 6-3

ATP Hangzhou

Primo turno

A. Kovacevic vs [Q] B. Royer

A. Cauzax b. M. Arnaldi6-4 3-6 7-5

[Q] R. Hijikata b. [5] C. Ugo Carabelli 7-6(2) 6-4

A. Vukovic vs D. Goffin

S. Korda b. A. Walton 7-5 6-3

