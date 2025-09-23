Musetti butta via la vittoria: in finale vince Tabilo

Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
Sfuma nuovamente il sogno di Musetti di tornare a vincere un torneo atp, 3 anni dopo l’ultimo successo (a Napoli nel 2022 in finale contro Berrettini).
E’ il cileno Tabilo a trionfare in un match lottatissimo fino all’ultimo punto, con il neo numero 7 della race che non ha sfruttato 2 match point nel dodicesimo gioco del terzo set.
63 26 76 per il semifinalista di Roma 2024 (numero 112 prima di questo torneo): nel primo set entrambi i giocatori conquistano una sola palla break in risposta, ma il cileno la sfrutta a differenza di Musetti.
Dopo un nono duro game, Tabilo chiude dopo 46 minuti.
Reazione veemente di Musetti che ottiene il break in apertura di secondo set e non sfrutta 3 palle del doppio break in un lunghissimo quarto game: è il preludio però di ciò che accade nell’ottavo gioco, con Lorenzo che brekka nuovamente l’avversario e chiude il set per 6-2.
Il numero 9 del mondo sembra in controllo del match ma non riesce ad allungare definitivamente sul sudamericano (che annulla una palla break nel primo game): Tabilo (proveniente dalle qualificazioni) sembra stanco ma riesce ad aggrapparsi al servizio e a tenere testa al più quotato avversario.
Musetti si conquista due match point (non consecutivi) ma non li sfrutta: purtroppo, in questo frangente, la spunta Tabilo che si dimostra più aggressivo dell’avversario che, come spesso gli capita, è passivo in questi frangenti.
Sembra fatta per l’italiano nel tie break quando da 0-1 (e minibreak del cileno) conquista 4 punti consecutivi: purtroppo non chiude nemmeno questa volta e Tabilo infila un parziale di 6 a 1 che gli consente di alzare la braccia al cileno e rientrare prepotentemente in top 100 (alla 70esima posizione).
