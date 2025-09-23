La stoccata di Federer: “Agli organizzatori fa comodo avere Sinner-Alcaraz in finale”

“Nei primi anni della mia carriera, c’era una maggiore distinzione tra chi giocava in modo offensivo e chi si difendeva. Ora tutti giocano in maniera piuttosto simile”. Roger Federer parla così dei cambiamenti delle superfici nel mondo del tennis, facendo poi riferimento alla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Cambiando la velocità dei campi e delle palline, i direttori dei tornei hanno reso ogni settimana praticamente identica – ha detto lo svizzero -. Il fatto che le superfici siano così svantaggia il giocatore più debole, perché è costretto a tirare colpi straordinari per battere Sinner o Alcaraz. Se la superficie è più rapida, il match si decide su pochi punti e le sorprese sono più probabili. I direttori dei tornei si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà”, ha concluso l’elvetico.

Dalla stessa categoria