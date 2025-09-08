Jannik Sinner giocherà l’ATP di Vienna

Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
Jannik Sinner torna a Vienna: l’azzurro giocherà l’edizione 2025 dell’Erste Bank Open, torneo di categoria ATP 500. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale del torneo austriaco, che ha pubblicato un video in cui il numero 2 del mondo conferma la sua presenza all’evento, in programma dal 20 al 26 ottobre: “Ciao a tutti, sono contento di poter dire che a ottobre giocherò alla Wiener Stadthalle. È un ritorno speciale: la città e l’evento mi piacciono molto e sono felice di tornare dopo due anni. Ho buoni ricordi e spero di crearne di nuovi”, dice l’azzurro nel filmato. Sinner torna nel torneo a cui ha già preso parte cinque volte in carriera, l’ultima nel 2023 quando trionfò battendo in finale Daniil Medvedev.
Lo scorso anno l’altoatesino aveva scelto di rinunciare mentre stavolta sarà ai nastri di partenza in quella che si annuncia un’ultima parte di stagione fitta di impegni: dopo la delusione agli US Open, Sinner tornerà in campo per la tournée asiatica con l’ATP 500 di Pechino (25 settembre – 1 ottobre), poi il Masters 1000 di Shanghai di cui è campione in carica (1-12 ottobre), la ricca esibizione del Six Kings Slam (16-19 ottobre), il torneo di Vienna e a seguire il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre) e le ATP Finals di Torino (9-16 novembre). Infine dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputeranno le Finals della Coppa Davis, in cui l’Italia è già qualificata di diritto in quanto campione in carica.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]