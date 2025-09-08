Jannik Sinner giocherà l’ATP di Vienna

Jannik Sinner torna a Vienna: l’azzurro giocherà l’edizione 2025 dell’Erste Bank Open, torneo di categoria ATP 500. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale del torneo austriaco, che ha pubblicato un video in cui il numero 2 del mondo conferma la sua presenza all’evento, in programma dal 20 al 26 ottobre: “Ciao a tutti, sono contento di poter dire che a ottobre giocherò alla Wiener Stadthalle. È un ritorno speciale: la città e l’evento mi piacciono molto e sono felice di tornare dopo due anni. Ho buoni ricordi e spero di crearne di nuovi”, dice l’azzurro nel filmato. Sinner torna nel torneo a cui ha già preso parte cinque volte in carriera, l’ultima nel 2023 quando trionfò battendo in finale Daniil Medvedev.

Lo scorso anno l’altoatesino aveva scelto di rinunciare mentre stavolta sarà ai nastri di partenza in quella che si annuncia un’ultima parte di stagione fitta di impegni: dopo la delusione agli US Open, Sinner tornerà in campo per la tournée asiatica con l’ATP 500 di Pechino (25 settembre – 1 ottobre), poi il Masters 1000 di Shanghai di cui è campione in carica (1-12 ottobre), la ricca esibizione del Six Kings Slam (16-19 ottobre), il torneo di Vienna e a seguire il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre) e le ATP Finals di Torino (9-16 novembre). Infine dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputeranno le Finals della Coppa Davis, in cui l’Italia è già qualificata di diritto in quanto campione in carica.

