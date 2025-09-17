Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
17 Set 2025 10:40 - ATP
Il rientro di Berrettini: dopo Hangzhou in campo a Tokyo e Stoccolma
di Redazione
Matteo Berrettini torna finalmente in campo dopo oltre due mesi di stop. Il tennista azzurro, fermo dalla sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak, è ai nastri di partenza dell’ATP 250 di Hangzhou di questa settimana. Testa di serie numero 8 nel torneo cinese, Berrettini esordirà contro un qualificato ma già si conoscono i suoi piani per le prossime settimane. Il romano è iscritto al Japan Open di Tokyo, ATP 500 in cui lo scorso anno si ritirò al secondo turno contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo. Matteo giocherà anche il Nordic Open di Stoccolma. Il 29enne tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo, in occasione della 56esima edizione del torneo, in programma dall’11 al 19 ottobre. “Non vedo davvero l’ora di tornare a Stoccolma e giocare di nuovo il Nordic Open – le parole di Berrettini -. L’anno scorso ho vissuto un’atmosfera fantastica e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un’altra volta”. Finora nel 2025 Berrettini ha un record di 13 vittorie in 24 partite nel circuito ATP: tra queste spiccano i successi contro Novak Djokovic a Doha a febbraio e Alexander Zverev a Monte-Carlo ad aprile.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]