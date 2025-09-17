Il rientro di Berrettini: dopo Hangzhou in campo a Tokyo e Stoccolma

Matteo Berrettini torna finalmente in campo dopo oltre due mesi di stop. Il tennista azzurro, fermo dalla sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak, è ai nastri di partenza dell’ATP 250 di Hangzhou di questa settimana. Testa di serie numero 8 nel torneo cinese, Berrettini esordirà contro un qualificato ma già si conoscono i suoi piani per le prossime settimane. Il romano è iscritto al Japan Open di Tokyo, ATP 500 in cui lo scorso anno si ritirò al secondo turno contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo. Matteo giocherà anche il Nordic Open di Stoccolma. Il 29enne tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo, in occasione della 56esima edizione del torneo, in programma dall’11 al 19 ottobre. “Non vedo davvero l’ora di tornare a Stoccolma e giocare di nuovo il Nordic Open – le parole di Berrettini -. L’anno scorso ho vissuto un’atmosfera fantastica e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un’altra volta”. Finora nel 2025 Berrettini ha un record di 13 vittorie in 24 partite nel circuito ATP: tra queste spiccano i successi contro Novak Djokovic a Doha a febbraio e Alexander Zverev a Monte-Carlo ad aprile.

