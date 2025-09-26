Caviglia dolorante, Alcaraz non si allena: rischio forfait a Tokyo?

La caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l’allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Il numero 1 del tennis mondiale, secondo quanto riporta Marca, ha preferito restare a riposo dopo il problema accusato giovedì nel primo turno dell’ATP giapponese, vinto contro l’argentino Sebastian Baez dopo un medical time out nel corso del primo set. Alcaraz, che si è affidato al suo fisioterapista Juanjo Moreno, ha deciso di non sovraccaricare la parte ancora dolorante per recuperare al meglio per gli ottavi di finale con il belga Zizou Bergs in programma domani come ultimo match sul centrale. Al momento la presenza dello spagnolo comunque non sembra in dubbio ma la situazione verrà monitorata ora dopo ora.

