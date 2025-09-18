Berrettini, rientro amaro ad Hangzhou: battuto da Svrcina. Sonego ok a Chengdu

Un ritorno in campo tutt’altro che memorabile per Matteo Berrettini. L’azzurro, al rientro dopo quasi 3 mesi di stop, è stato eliminato al primo turno del torneo cinese di Hangzhou, battuto con un doppio 6-3 in un’ora e 25 minuti dal lucky loser ceco Dalibor Svrcina. Berrettini, testa di serie numero 8, era assente dal circuito ATP dalla pessima esperienza di Wimbledon e dopo aver saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano c’era grande curiosità nel vederlo tornare a competere. I segnali però sono stati tutt’altro che incoraggianti: Svrcina, che nelle quali era stato battuto al turno decisivo da Giulio Zeppieri, non ha avuto particolari problemi nel condurre il match dal primo all’ultimo punto. Berrettini non ha mai saputo impensierire il ceco (appena una palla break a disposizione per il romano, annullata) e apparso molto lontano da una condizione psicofisica adeguata. L’ex top 10 dovrebbe tornare in campo all’ATP 500 di Tokyo della prossima settimana e poi successivamente a ottobre al torneo di Stoccolma, nella speranza di poter chiudere questo pessimo 2025 con un minimo di fiducia. Avanza al secondo turno dell’ATP di Chengdu invece Lorenzo Sonego: il torinese ha battuto in rimonta 4-6 6-3 6-1 l’argentino Juan Manuel Cerundolo e negli ottavi se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron.

