Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
18 Set 2025 11:12 - ATP
Berrettini, rientro amaro ad Hangzhou: battuto da Svrcina. Sonego ok a Chengdu
di Piero Vassallo
Un ritorno in campo tutt’altro che memorabile per Matteo Berrettini. L’azzurro, al rientro dopo quasi 3 mesi di stop, è stato eliminato al primo turno del torneo cinese di Hangzhou, battuto con un doppio 6-3 in un’ora e 25 minuti dal lucky loser ceco Dalibor Svrcina. Berrettini, testa di serie numero 8, era assente dal circuito ATP dalla pessima esperienza di Wimbledon e dopo aver saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano c’era grande curiosità nel vederlo tornare a competere. I segnali però sono stati tutt’altro che incoraggianti: Svrcina, che nelle quali era stato battuto al turno decisivo da Giulio Zeppieri, non ha avuto particolari problemi nel condurre il match dal primo all’ultimo punto. Berrettini non ha mai saputo impensierire il ceco (appena una palla break a disposizione per il romano, annullata) e apparso molto lontano da una condizione psicofisica adeguata. L’ex top 10 dovrebbe tornare in campo all’ATP 500 di Tokyo della prossima settimana e poi successivamente a ottobre al torneo di Stoccolma, nella speranza di poter chiudere questo pessimo 2025 con un minimo di fiducia. Avanza al secondo turno dell’ATP di Chengdu invece Lorenzo Sonego: il torinese ha battuto in rimonta 4-6 6-3 6-1 l’argentino Juan Manuel Cerundolo e negli ottavi se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]