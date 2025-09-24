Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
24 Set 2025 09:03 - ATP
ATP Tokyo: riecco Berrettini! Torna alla vittoria dopo 4 mesi
di Piero Vassallo
Dopo oltre quattro mesi di digiuno Matteo Berrettini torna a vincere un match ATP: il tennista romano batte lo spagnolo Jaume Munar 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza e avanza al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Era dallo scorso maggio che l’ex top 10 non festeggiava un successo, dal primo turno degli Internazionali d’Italia (6-4 7-6 su Jacob Fearnley) prima dell’ennesimo ritiro avvenuto nel match successivo contro Casper Ruud. In mezzo le scialbe prestazioni a Wimbledon – battuto dal polacco Majchrzak – e pochi giorni fa ad Hangzhou, con il netto ko contro il modesto ceco Svrcina. All’Ariake Coliseum invece si è finalmente rivisto un Berrettini diverso, più convinto e più brillante: otto palle break su otto cancellate a Munar ma soprattutto 32 vincenti, di cui 23 con il dritto, tornato a essere arma super efficace. Al prossimo turno Berrettini affronterà il vincente della sfida tra il numero 4 del seeding Casper Ruud e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]