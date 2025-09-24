ATP Tokyo: riecco Berrettini! Torna alla vittoria dopo 4 mesi

Dopo oltre quattro mesi di digiuno Matteo Berrettini torna a vincere un match ATP: il tennista romano batte lo spagnolo Jaume Munar 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza e avanza al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Era dallo scorso maggio che l’ex top 10 non festeggiava un successo, dal primo turno degli Internazionali d’Italia (6-4 7-6 su Jacob Fearnley) prima dell’ennesimo ritiro avvenuto nel match successivo contro Casper Ruud. In mezzo le scialbe prestazioni a Wimbledon – battuto dal polacco Majchrzak – e pochi giorni fa ad Hangzhou, con il netto ko contro il modesto ceco Svrcina. All’Ariake Coliseum invece si è finalmente rivisto un Berrettini diverso, più convinto e più brillante: otto palle break su otto cancellate a Munar ma soprattutto 32 vincenti, di cui 23 con il dritto, tornato a essere arma super efficace. Al prossimo turno Berrettini affronterà il vincente della sfida tra il numero 4 del seeding Casper Ruud e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.

