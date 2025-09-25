Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
25 Set 2025 13:38 - ATP
ATP Tokyo, paura per Alcaraz: si fa male alla caviglia ma batte Baez
di Redazione
Tanto spavento per Carlos Alcaraz nel match d’esordio all’ATP 500 di Tokyo contro l’argentino Sebastian Baez, vinto dallo spagnolo con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Nel quinto game del primo set, il numero 1 del mondo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione e si è sdraiato a terra dolorante per diversi minuti. Dopo una breve interruzione, Alcaraz ha proseguito il match a seguito del trattamento medico e con una vistosa fasciatura alla caviglia. La partita è stata successivamente sospesa per pioggia sul punteggio di 5-4 nel primo set in favore dello spagnolo, che alla ripresa non ha avuto particolari problemi nel chiudere il match, dominando il secondo set in appena mezzora.
Il suo prossimo avversario sarà il belga Zizou Bergs, che ha battuto 1-6 7-6(2) 7-6(4) il cileno Alejandro Tabilo, fresco vincitore del torneo di Chengdu contro Lorenzo Musetti. Negli altri incontri, da segnalare il successo in rimonta del numero 2 del seeding Taylor Fritz sul canadese Gabriel Diallo e quello di Holger Rune sul serbo Hamad Medjedovic. Vittoria al terzo anche per Casper Ruud, che sotto di un set e di un break contro Shintaro Mochizuki ha ribaltato il match con un parziale di 12 giochi a 1 chiudendo col punteggio di 4-6 6-1 6-1. Sarà dunque il norvegese l’avversario di Matteo Berrettini negli ottavi, match che chiuderà il programma di domani sul Centrale.
