ATP Tokyo: Darderi batte Nishioka e i crampi

Ancora una buona giornata per l’Italia all’ATP 500 di Tokyo. Dopo il successo di Matteo Berrettini – tornato a vincere dopo oltre 4 mesi – nella giornata di ieri, oggi è stato il turno di Luciano Darderi. L’italoargentino ha esordito contro la wild card Yoshihito Nishioka, vincendo 7-6(9) 6-3 in due ore di gioco. Un match molto difficile e impegnativo fisicamente, con entrambi i giocatori che hanno chiuso la partita tormentati dai crampi. Il numero 30 del mondo è stato bravo a prendersi un primo set molto equilibrato in cui ha annullato un set point al tie break, mentre nel secondo ha cambiato marcia dal 3-2 Nishioka infilando una serie di quattro giochi consecutivi che lo hanno portato alla vittoria. Al secondo turno Darderi affronterà Jenson Brooksby: lo statunitense ha eliminato in due set la testa di serie numero 6 Ugo Humbert.

