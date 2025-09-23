Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
23 Set 2025 11:37 - ATP
ATP Tokyo: Berrettini-Munar al primo turno, Darderi affronta Nishioka
di Piero Vassallo
Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Tokyo, con due italiani al via – Matteo Berrettini e Luciano Darderi – e soprattutto il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Il murciano lo scorso anno aveva conquistato il titolo a Pechino battendo in finale Jannik Sinner, mentre questa volta ha scelto la capitale giapponese come primo torneo asiatico in vista del Masters 1000 di Shanghai. Alcaraz affronterà al debutto l’argentino Sebastian Baez, con Bergs e Tabilo al secondo turno e probabilmente Frances Tiafoe nei quarti. Nella parte alta nel tabellone c’è anche Matteo Berrettini: il romano esordirà contro lo spagnolo Jaume Munar e in caso di vittoria potrebbe trovare al secondo turno la testa di serie numero 4 Casper Ruud. Nella parte bassa del tabellone, in cui spicca il numero 2 del seeding Taylor Fritz, c’è anche Luciano Darderi: l’italoargentino affronterà al primo turno la wild card di casa Yoshihito Nishioka. Qualificazioni amare intanto per gli azzurri impegnati: Matteo Arnaldi si è arreso in due set a Marton Fucsovics, fuori anche Mattia Bellucci battuto in rimonta da Ethan Quinn.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]