ATP Tokyo: Berrettini-Munar al primo turno, Darderi affronta Nishioka

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Tokyo, con due italiani al via – Matteo Berrettini e Luciano Darderi – e soprattutto il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Il murciano lo scorso anno aveva conquistato il titolo a Pechino battendo in finale Jannik Sinner, mentre questa volta ha scelto la capitale giapponese come primo torneo asiatico in vista del Masters 1000 di Shanghai. Alcaraz affronterà al debutto l’argentino Sebastian Baez, con Bergs e Tabilo al secondo turno e probabilmente Frances Tiafoe nei quarti. Nella parte alta nel tabellone c’è anche Matteo Berrettini: il romano esordirà contro lo spagnolo Jaume Munar e in caso di vittoria potrebbe trovare al secondo turno la testa di serie numero 4 Casper Ruud. Nella parte bassa del tabellone, in cui spicca il numero 2 del seeding Taylor Fritz, c’è anche Luciano Darderi: l’italoargentino affronterà al primo turno la wild card di casa Yoshihito Nishioka. Qualificazioni amare intanto per gli azzurri impegnati: Matteo Arnaldi si è arreso in due set a Marton Fucsovics, fuori anche Mattia Bellucci battuto in rimonta da Ethan Quinn.

