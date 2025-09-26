ATP Tokyo: Berrettini lotta per un set, ko con Ruud

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano – che al primo turno aveva ottenuto una bella vittoria contro lo spagnolo Jaume Munar, interrompendo un digiuno di oltre quattro mesi – finisce ko 7-6(4) 6-2 contro il norvegese Casper Ruud, numero 4 del tabellone. Berrettini lascia il Giappone comunque con sensazioni positive: un buon successo contro Munar e una prova alla pari contro il numero 12 del mondo almeno per un set. Il primo parziale infatti è stato molto equilibrato e l’azzurro ha tenuto botta al ritmo dell’avversario, arrendendosi soltanto al tie break. Poco da fare invece nel secondo set, in cui Berrettini è apparso in netto calo fisico, situazione comprensibile essendo appena il terzo match dopo quasi tre mesi di stop. Ai quarti va dunque Casper Ruud, che affronterà l’australiano Alexander Vukic (6-2 6-2 a Daniel Altmaier). L’ultimo quarto del tabellone sarà invece un derby a stelle e strisce: lo giocheranno il numero 2 del seeding Taylor Fritz (7-5 7-6(4) a Nuno Borges) e Sebastian Korda (6-1 6-4 a Sho Shimabukuro).

Dalla stessa categoria