ATP Tokyo: Berrettini lotta per un set, ko con Ruud

Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano – che al primo turno aveva ottenuto una bella vittoria contro lo spagnolo Jaume Munar, interrompendo un digiuno di oltre quattro mesi – finisce ko 7-6(4) 6-2 contro il norvegese Casper Ruud, numero 4 del tabellone. Berrettini lascia il Giappone comunque con sensazioni positive: un buon successo contro Munar e una prova alla pari contro il numero 12 del mondo almeno per un set. Il primo parziale infatti è stato molto equilibrato e l’azzurro ha tenuto botta al ritmo dell’avversario, arrendendosi soltanto al tie break. Poco da fare invece nel secondo set, in cui Berrettini è apparso in netto calo fisico, situazione comprensibile essendo appena il terzo match dopo quasi tre mesi di stop. Ai quarti va dunque Casper Ruud, che affronterà l’australiano Alexander Vukic (6-2 6-2 a Daniel Altmaier). L’ultimo quarto del tabellone sarà invece un derby a stelle e strisce: lo giocheranno il numero 2 del seeding Taylor Fritz (7-5 7-6(4) a Nuno Borges) e Sebastian Korda (6-1 6-4 a Sho Shimabukuro).
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]