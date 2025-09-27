ATP Tokyo: Alcaraz spazza i dubbi e vola ai quarti, out Darderi

C’era grande curiosità nel rivedere in azione Carlos Alcaraz a Tokyo dopo l’incidente al primo turno durante il match Baez, un problema alla caviglia e un medical time out che avevano inizialmente destato preoccupazione. Il numero 1 del mondo aveva scelto di non allenarsi alla vigilia del match di ottavi contro Zizou Bergs, ma le risposte di Alcaraz sono arrivate oggi sul campo. E sono state confortanti: il vincitore degli US Open ha battuto il belga 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti senza mostrare segni di sofferenza o difficoltà.

Una partita condotta senza particolari problemi che fa dunque rientrare l’allarme caviglia e proietta Alcaraz ai quarti di finale contro lo statunitense Brandon Nakashima, vincitore in due set su Marton Fucsovics. Avanza anche Holger Rune grazie al 6-4 6-2 su Ethan Quinn mentre finisce il torneo dell’ultimo italiano ancora in tabellone: Luciano Darderi si ferma al secondo turno, battuto in due set dallo statunitense Jenson Brooksby. Risultato finale 7-6(7), 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco con qualche rammarico per l’italiano, che al tie break del primo set non ha sfruttato tre set point, due dei quali con il servizio a disposizione, ed è poi crollato nel secondo parziale.

