ATP Tokyo: Alcaraz non si ferma, ora semifinale contro Ruud

Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali dell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha battuto 6-2 6-4 lo statunitense Brandon Nakashima in un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra prova solida e convincente per il murciano – intoccabile al servizio nel primo set con il 100% dei punti vinti con la prima palla – a cui è bastata appena mezz’ora per chiudere il primo parziale. Nel secondo set è stato invece decisivo il break nel quinto gioco, con Nakashima che non si è mai avvicinato a palla break sul servizio del suo avversario. Nella semifinale di domani, Alcaraz affronterà il norvegese Casper Ruud: il numero 4 del seeding ha avuto vita facile contro il qualificato australiano Alexander Vukic, battuto 6-3 6-2.

Sarà la sesta sfida tra Alcaraz e Ruud, con il numero 1 del mondo che conduce 4-1 ma con il norvegese che ha vinto l’ultimo precedente, giocato lo scorso anno nel Round Robin delle ATP Finals di Torino. La seconda semifinale sarà invece un derby statunitense e lo disputeranno Taylor Fritz e Jenson Brooksby. La testa di serie numero 2 ha faticato contro il connazionale Sebastian Korda, battuto 6-3 6-7(5) 6-3, mentre il 24enne californiano – in tabellone grazie al ranking protetto – ha dominato la testa di serie numero 3 Holger Rune, spazzato via con un doppio 6-3. Sarà il quarto confronto diretto tra Fritz e Brooksby, con il numero 5 del mondo che conduce 2-1 grazie ai successi di questa stagione agli Australian Open e nella finale di Eastbourne.

Dalla stessa categoria