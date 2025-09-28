ATP Tokyo: Alcaraz non si ferma, ora semifinale contro Ruud

Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali dell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha battuto 6-2 6-4 lo statunitense Brandon Nakashima in un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra prova solida e convincente per il murciano – intoccabile al servizio nel primo set con il 100% dei punti vinti con la prima palla – a cui è bastata appena mezz’ora per chiudere il primo parziale. Nel secondo set è stato invece decisivo il break nel quinto gioco, con Nakashima che non si è mai avvicinato a palla break sul servizio del suo avversario. Nella semifinale di domani, Alcaraz affronterà il norvegese Casper Ruud: il numero 4 del seeding ha avuto vita facile contro il qualificato australiano Alexander Vukic, battuto 6-3 6-2.
Sarà la sesta sfida tra Alcaraz e Ruud, con il numero 1 del mondo che conduce 4-1 ma con il norvegese che ha vinto l’ultimo precedente, giocato lo scorso anno nel Round Robin delle ATP Finals di Torino. La seconda semifinale sarà invece un derby statunitense e lo disputeranno Taylor Fritz e Jenson Brooksby. La testa di serie numero 2 ha faticato contro il connazionale Sebastian Korda, battuto 6-3 6-7(5) 6-3, mentre il 24enne californiano – in tabellone grazie al ranking protetto – ha dominato la testa di serie numero 3 Holger Rune, spazzato via con un doppio 6-3. Sarà il quarto confronto diretto tra Fritz e Brooksby, con il numero 5 del mondo che conduce 2-1 grazie ai successi di questa stagione agli Australian Open e nella finale di Eastbourne.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]