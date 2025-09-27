ATP Shanghai: forfait di Fonseca, Nardi entra in tabellone

Un altro tennista italiano nel main draw del Masters 1000 di Shanghai: Luca Nardi sarà in tabellone grazie al forfait di Joao Fonseca, diventando così il nono azzurro ai nastri di partenza del torneo cinese in programma dall’1 al 12 ottobre. Il brasiliano ha infatti deciso di cambiare la sua programmazione e concentrarsi sui tornei europei indoor (Basilea, Parigi-Bercy e Metz) rinunciando alla tournée asiatica. Ne approfitta così il pesarese, reduce dalla sconfitta nelle qualificazioni a Pechino, che andrà ad aggiungersi agli altri italiani già in tabellone: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi.

