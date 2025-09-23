ATP Pechino: Sinner debutta contro Cilic

Jannik Sinner riparte da Marin Cilic: è stato infatti sorteggiato il tabellone del China Open, il torneo ATP 500 in programma da giovedì al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, con un montepremi totale di oltre 4 milioni di dollari. Il numero 2 del mondo, prima testa di serie, è nel quarto di Karen Khachanov (5). In semifinale potrebbe incontrare l’australiano Alex De Minaur (3) o il ceco Jakub Mensik (7). Nel terzo quarto Lorenzo Musetti (4) e Flavio Cobolli: il primo debutta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, il secondo contro Andrey Rublev, numero 6 del seeding. Nell’ultimo quarto Lorenzo Sonego, opposto al primo turno ad Alexander Zverev (2). Lo scorso anno Sinner fu battuto in finale da Carlos Alcaraz, lo spagnolo quest’anno ha deciso di prendere parte al torneo di Tokyo, che si svolge in contemporanea a quello cinese.

