25 Set 2025 16:08 - ATP
ATP Pechino, rientro vincente per Sinner: “Sto lavorando molto sul servizio”
di Piero Vassallo
Rientro vincente per Jannik Sinner, in campo a Pechino dopo gli US Open. L’azzurro, numero 2 del tennis mondiale, nel torneo ATP 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Un successo netto per l’italiano, finalista in questo torneo un anno fa, quando fu battuto in finale da Carlos Alcaraz (che quest’anno ha scelto di competere a Tokyo). Partita sempre in controllo da parte di Sinner, che ha concesso solo una palla break, nell’ultimo gioco dell’incontro, prontamente salvata prima di chiudere al terzo match point a disposizione. “Sto lavorando soprattutto al servizio, alle volte sono un po’ lento”, ha detto Sinner dopo la vittoria su Cilic.
“Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90% sono concentrato su questo”, ha aggiunto il numero 2 del mondo nell’intervista post partita in campo. “La prestazione di oggi mi soddisfa, sono stato concentrato e attento, perché il primo turno è sempre un pericolo”, ha chiosato Sinner. Il suo prossimo avversario sarà il francese Terence Atmane, che ha battuto in due set (6-4 6-2) il tennista di casa Zhizhen Zhang. Tra Sinner e Atmane c’è un solo precedente, molto recente: la sfida in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati dello scorso agosto, vinta 7-6(4) 6-2 dall’italiano nel torneo in cui il francese stupì tutti arrivando fino al penultimo atto partendo dalle qualificazioni e mettendo ko uno dopo l’altro Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune.
