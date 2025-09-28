Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
28 Set 2025 12:51 - ATP
ATP Pechino, order of play del 29 settembre: Sinner e Musetti in campo per i quarti
di Redazione
Siamo giunti ai quarti di finale nell’ATP 500 di Pechino, torneo che si gioca in contemporanea al WTA 1000 al National Tennis Center della capitale cinese. Lunedì 29 settembre gli uomini scenderanno in campo per disputare i quarti e tra i protagonisti ci saranno due azzurri: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La testa di serie numero 1 affronterà l’ungherese Fabian Marozsan e sarà il terzo match sul campo centrale, probabilmente non prima delle 14.30 ora locale (le 8.30 del mattino in Italia). Musetti invece se la vedrà contro lo statunitense Lerner Tien (che ha eliminato Flavio Cobolli) nel quinto e ultimo match del campo Lotus, non prima delle 19 locali (le 13 in Italia).
Di seguito il programma completo:
https://x.com/SchedulesTennis/status/1972215591973900602/photo/1
