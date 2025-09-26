ATP Pechino: Musetti soffre ma vince. Avanza anche Cobolli, fuori Sonego

Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Lorenzo Musetti approda agli ottavi del China Open, in corso a Pechino. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo, ha battuto in tre combattuti set il francese Giovanni Mpetshi Perricard – numero 36 ATP – ed al prossimo turno affronterà un altro transalpino, il 37enne Adrian Mannarino, che ha eliminato a sorpresa Alexander Bublik. Risultato finale a favore di Musetti: 7-6(3) 6-7(4) 6-4 in due ore e mezza di gioco. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, battuto in due set dalla testa di serie numero 2 Alexander Zverev: il tedesco si è imposto per 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco e negli ottavi affronterà il francese Corentin Moutet.
Flavio Cobolli inizia alla grande il suo ATP 500 di Pechino: l’azzurro batte all’esordio il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in quasi due ore di gioco e si guadagna un posto negli ottavi. Una partita complicata, vinta con grande carattere dall’italiano: subito sotto di un break nel primo set, Cobolli si è trovato sotto 5-2 prima di cominciare una grande rimonta, culminata con la vittoria del tie break per 7 punti a 3. Anche nel secondo parziale il numero 25 del mondo è andato in svantaggio di un break rischiando il 3-0 “pesante”. Dopo aver recuperato il break, Cobolli è stato bravissimo a tenere il servizio sul 3-3 annullando quattro palle break per poi strappare il servizio al russo nel game successivo. Un successo che bissa la vittoria ottenuta da Cobolli nella finale di Amburgo di pochi mesi fa e che offre al fiorentino il pass per gli ottavi da disputare contro Lerner Tien, vincitore su Francisco Cerundolo.
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]