ATP Pechino: Musetti soffre ma vince. Avanza anche Cobolli, fuori Sonego

Lorenzo Musetti approda agli ottavi del China Open, in corso a Pechino. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo, ha battuto in tre combattuti set il francese Giovanni Mpetshi Perricard – numero 36 ATP – ed al prossimo turno affronterà un altro transalpino, il 37enne Adrian Mannarino, che ha eliminato a sorpresa Alexander Bublik. Risultato finale a favore di Musetti: 7-6(3) 6-7(4) 6-4 in due ore e mezza di gioco. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, battuto in due set dalla testa di serie numero 2 Alexander Zverev: il tedesco si è imposto per 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco e negli ottavi affronterà il francese Corentin Moutet.

Flavio Cobolli inizia alla grande il suo ATP 500 di Pechino: l’azzurro batte all’esordio il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in quasi due ore di gioco e si guadagna un posto negli ottavi. Una partita complicata, vinta con grande carattere dall’italiano: subito sotto di un break nel primo set, Cobolli si è trovato sotto 5-2 prima di cominciare una grande rimonta, culminata con la vittoria del tie break per 7 punti a 3. Anche nel secondo parziale il numero 25 del mondo è andato in svantaggio di un break rischiando il 3-0 “pesante”. Dopo aver recuperato il break, Cobolli è stato bravissimo a tenere il servizio sul 3-3 annullando quattro palle break per poi strappare il servizio al russo nel game successivo. Un successo che bissa la vittoria ottenuta da Cobolli nella finale di Amburgo di pochi mesi fa e che offre al fiorentino il pass per gli ottavi da disputare contro Lerner Tien, vincitore su Francisco Cerundolo.

Dalla stessa categoria