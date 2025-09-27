ATP Pechino: Atmane fa sudare Sinner, l’azzurro vince al terzo

Jannik Sinner ha dovuto lottare due ore e 21 minuti per piegare la resistenza di Terence Atmane negli ottavi dell’ATP 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l’azzurro ha subito il ritorno del francese – numero 60 del ranking – che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Ma nel terzo Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al numero 2 del mondo, manifestando crampi ed un problema all’inguine, finendo per cedere di schianto, con un secco 6-0. Lunedì nei quarti Sinner affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto 6-3 7-6(5) il francese Alexandre Muller: un solo precedente tra i due, vinto in tre set da Sinner un anno fa sull’erba di Halle.

