Alcaraz è inarrestabile, è sua anche Tokyo

Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
[1] C. Alcaraz b. [2] T. Fritz 6-4 6-4
Impressionante prova di forza di Alcaraz, che ha ridotto al ruolo di sparring partner il numero 5 del mondo, Taylor Fritz, che era riuscito a batterlo una manciata di giorni fa alla Laver Cup. Oggi non c’è stata sostanzialmente partita, se non per i primi quattro game, quando Alcaraz si è trovato a dover fronteggiare una palla break sull’1-2 annullata con uno splendido rovescio lungolinea. Ma è stato solo uno dei tanti, tantissimi colpi davvero spettacolari del ragazzo spagnolo, che ha mostrato perché è il numero 1 del mondo. Il catalogo è noto, ma sembra che Carlitos riesca adesso a variarlo persino di più di appena sei mesi fa, e con una serenità che pare aumentare di giorno in giorno. Il risultato è che l’avversario si trova quasi sempre senza essere in grado di poter prevedere che tipo di palla gli arriverà dall’altra parte. Ad un certo punto, anche se a partita quasi finita, Alcaraz ha persino alzato delle moonball manco fosse Nadal al Roland Garros. Giusto per farsi perdonare la distrazione di fine match, Carlos ha chiuso la partita con due palle corte di difficoltà enorme, giocate con una naturalezza francamente disarmante.
Ottava vittoria stagionale per Alcaraz, numero 1 indiscusso del tennis mondiale. In questo torneo, cominciato con un po’ di paura per la scivolata contro Baez, è sembrato giocare un altro sport rispetto agli avversari, e quello che dovrebbe preoccuapare maggiormente è che non sembra nemmeno aver giocato al 100%. Inoltre non è del tutto riuscito ad eliminare le pause, caratteristica che lo accompagna sin dall’esordio nel circuito. E speriamo, per un minimo di equilibrio, che non ci riesca a lungo.
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]