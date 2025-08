Zverev: “A nessuno piacciono i Masters 1000 di due settimane”

È un tema ricorrente, ma pochi lo hanno affrontato con la franchezza e la convinzione dimostrate da Alexander Zverev. Il tedesco è stato molto sincero nell’affrontare un argomento di grande attualità: i problemi del calendario ATP e la nuova formula a due settimane dei Masters 1000.

“Mi piacerebbe regolare i miei sforzi, concentrarmi sui tornei del Grand Slam e giocare meno, ma è impossibile – ha dichiarato Sascha -. Ci sono 8 eventi Masters 1000 obbligatori, 4 tornei ATP 500 e i 4 tornei del Grand Slam. Questo richiede già di competere per 16 settimane; aggiungi Monte Carlo, le ATP Finals, la Coppa Davis… È impossibile competere in meno di 20 tornei all’anno, e la maggior parte di essi dura due settimane. Gli eventi preferiti da tutti sono Monte-Carlo e Parigi-Bercy, essendo gli unici tornei Masters 1000 della durata di una settimana. Giochi le tue partite e te ne vai; non ci sono giorni di attesa tra una partita e l’altra”.

“Non mi piace affatto la situazione attuale – ha aggiunto il tedesco -. È impensabile che, ad esempio, de Minaur abbia giocato la sua ultima partita della stagione il 25 novembre e la prima della stagione successiva il 27 dicembre. Con solo un mese di pausa, è impossibile riposare, allenarsi adeguatamente e prepararsi fisicamente per la stagione. L’ATP deve analizzare attentamente la situazione perché non conosco un singolo giocatore, e direi nemmeno un tifoso, che apprezzi i Masters 1000 di due settimane. Capisco che il tennis sia un business, ma credo che questo modello di business non stia funzionando”, ha chiosato Zverev.

