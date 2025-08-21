Tabellone US Open, ecco come sarà la corsa tra Sinner e Alcaraz: chi andrà più avanti sarà il numero 1

Grande attesa per l’ultimo slam della stagione, con in palio anche la vetta del ranking mondiale. Come è stato ricordato un po’ da tutti Sinner rischia grosso, perché se non riesce a fare meglio di Alcaraz l’8 settembre dovrà cedere la vetta allo spagnolo. Naturalmente tutti diranno che non ci pensano ma se mai uno dei due uscisse al terzo turno o al quarto turno per l’altro il cammino sarebbe più sereno. Ad ogni modo c’è da vedere come (e se) Sinner ha recuperato dal misterioso malanno di Cincinnati e il tabellone non è stato poi molto clemente, anche se alla fine è abbastanza equilibrato.

Jannik, che è uno dei 4 italiani teste di serie (gli altri sono Musetti, Cobolli e Darderi) parte contro Kopriva ma dovrà già stare molto attento al secondo turno, quando incontrerà verosimilmente Alex Popyrin, che sul cemento sa giocare e ha vinto pure un 1000, quello canadese dello scorso anno. La prima testa di serie per Sinner dovrebbe essere Shapovalov, poi uno tra Bublik e Paul e poi addirittura un derby, magari contro Musetti, ai quarti. Semifinale contro Zverev, è andata sicuramente meglio ad Alcaraz, come vedremo tra un po’.

Prima però serve dire che anche Musetti non ha un gran tabellone, a partire da un primo turno più che insidioso, quello contro Mpetshi Perricard, il francese che tira le prima a seimila all’ora (non letteralmente eh? è un’iperbole, meglio precisare visti i fustigatori in giro). A terzo turno ci sarebbe già Cobollli e, agli ottavi, Draper. Arrivare a Sinner sarebbe una mezza impresa, ma chissà.

Anche Zverev, capitato nella zona più indecifrabile del tabellone, avrà i suo problemi. Il tedesco ai quarti dovrebbe incrociare de Minaur ma in mezzo ci sono quel che resta di Auger Aliassime e Rublev (o Humbert). ANche de Minaur non avrà vita facile né con Tsitsipas (mah) nè conKhachanov o Cerundolo. Insomma, meglio non scommettere su queste partite.

Dalla parte di Alcaraz non è che sia tutto facilissimo, soprattutto per la presenza di Ben Shelton, che è uscito presto a Cincinnati e nessuno pensa sia stato un male, dopo la vittoria canadese. Carlitos dovrebbe incrociarlo ai quarti ed è quasi un peccato, visto che l’ultimo quarto è quello tra Djokovic e Fritz. Alcaraz comunque ha Opelka subito e poi forse Bellucci, prima di Darderi, senza considerare che poi ci sarebbe Medvedev, l’altro mistero di quest’anno dopo quello di Tsitsipas. Nessuno di questi pare possa avere chissà quante possibilità con un Alcaraz anche non al 100%, magari l’anno scorso sarebbe stato diverso.

Ultimo quarto appunto quello di Djokovic, che esordisce contro Tien e già è meglio che stia attento, perché si parla tanto di Fonseca ma Learner è più avanti. Sulla strada verso Fritz per Nole c’è Rune, sarebbe clamoroso se il serbo riuscisse veramente ad arrivare fino ad Alcaraz. Non succederà.

A proposito di Fonseca: il brasiliano ha Kecmanovic e poi speriamo Nardi, anche se probabilmente troverà Machac.

Rimane da dire degli altri italiani, Arnaldi e Sonego. Matteo è capitato nello spicchio indecifrabile di de Minaur e Khachanov; partirà sfavorito con Cerundolo ma nel caso poi avrebbe Martinez e appunto Khachanov; Sonego esordisce contro una wild card, Schoolkate, e poi ci sarebbe Bublik.

Insomma, un tabellone promettente sin dalle prime battute, speriamo di vedere buone partite. Del resto peggio di Cincinnati è impossibile

Infine ecco gli accoppiamenti delle teste di serie a partire dal terzo turno

[1] J. Sinner vs [27] D. Shapovalov

[23] A. Bublik vs [14] T. Paul

[10] L. Musetti vs [24] F. Cobolli

[31] G. Diallo vs J. Draper

[3] A. Zverev vs [25] F. Auger Aliassime

[22] U. Humbert vs [15] A. Rublev

[9] K. Khachanov vs [19] F. Cerundolo

[26] S. Tsitsipas vs [8] A. de Minaur

[7] N. Djokovic vs [28] A. Michelsen

[17] F. Tiafoe vs [11] H. Rune

[16] J. Mensik vs [21] T. Machac

[30] B. Nakashima vs [4] T. Fritz

[6] B. Shelton vs [29] T. Griekspoor

[20] J. Lehecka vs [12] C. Ruud

[13] D. Medvedev vs [18]A. Davidovich Fokina

[32] L. Darderi vs [2] C. Alcaraz

Dalla stessa categoria