27 Ago 2025 22:06 - ATP

US Open, day 4: risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[7] N. Djokovic b. [Q] Z. Svajda 6-7(5) 6-3 6-3 6-1
C. Norrie b. F. Comesana 7-6(5) 6-3 6-7(0) 7-6(4)
[17] F. Tiafoe vs [Q] M. Damm 6-4 7-5 6-7(8) 7-5
[Q] J-L. Struff b. [11] H. Rune 7-6(5) 2-6 6-3 4-6 7-5
[Q] U. Blanchet b. [16] J. Mensik 6-7(2) 7-6 3-6 6-4 7-6(7)
[31] T. Machac b. J. Fonseca 7-6(4) 6-2 6-3
[Q] J. Kym b. [30] B. Nakashima 4-6 7-6(2) 7-5 3-6 7-6(8)
[4] T. Fritz b. L. Harris 4-6 7-6(3) 6-2 6-4
[6] B. Shelton b. P. Carreno-Busta 6-4 62 6-4
A. Mannarino b. J. Thompson 6-4 6-7(5) 6-3 6-3
[20] J. Lehecka b. T.M. Etcheverry 3-6 6-0 6-2 6-4
R. Collignon b. [12] Ruud 6-4 3-6 3-6 6-4 7-5
B. Bonzi b. M. Giron 2-6 4-6 7-5 6-3 6-4
A. Rinderknech b. [18] A. Davidovich Fokina 6-4 36 2-6 6-2 6-3
[32] L. Darderi b. [WC] E. Spizzirri 6-0 7-6(3) 2-6 6-4
[2] C. Alcaraz b. M. Bellucci 6-1 6-0 6-3

