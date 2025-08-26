27 Ago 2025 01:29 - ATP

US Open, day 3: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[1]J. Sinner b. V. Kopriva 6-1 6-1 6-2
A. Popyrin b. E. Ruusuvuori 6-3 6-4 7-6(3)
[WC] V. Royer b. Y. Bu 6-1 6-4 7-6(1)
[27] D. Shapovalov b. M. Fucsovics 6-4 6-4 6-0
[23] A. Bublik b. M. Cilic 6-4 6-1 6-4
L. Sonego vs [WC] T. Schoolkate
N. Borges b. B. Holt 6-4 6-2 6-3
E. Moller vs [14] T. Paul
[10] L. Musetti b. G. Mpetshi Perricard 6-7(3) 6-3 6-4 6-4
D. Goffin b. Q. Halys 6-7(2) 6-4 6-3 7-5
[3] A. Zverev vs A. Tabilo
R. Bautista vs J. Fearnley
G. Monfils vs R. Safiullin
[25] F. Auger-Aliassime b. [LL] B. Harris 6-4 7-6(8) 6-4
[Q] L. Riedi b. P. Martinez 6-4 6-2 6-3
[19] F. Cerundolo b. M. Arnaldi 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3
[26] S. Tsitsipas b. A. Muller 5-6 6-0 6-1 7-6(5)
D. Altmaier vs H. Medjedovic
[Q] S. Mochizuki b. H. Gaston 6-4 6-3 6-4
[8] A. de Minaur b. C. O’Connell 6-3 6-4 6-4

Dalla stessa categoria