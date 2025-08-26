US Open, day 3: i risultati del singolare maschile

“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Primo turno
[1]J. Sinner b. V. Kopriva 6-1 6-1 6-2
A. Popyrin b. E. Ruusuvuori 6-3 6-4 7-6(3)
[WC] V. Royer b. Y. Bu 6-1 6-4 7-6(1)
[27] D. Shapovalov b. M. Fucsovics 6-4 6-4 6-0
[23] A. Bublik b. M. Cilic 6-4 6-1 6-4
L. Sonego vs [WC] T. Schoolkate
N. Borges b. B. Holt 6-4 6-2 6-3
E. Moller vs [14] T. Paul
[10] L. Musetti b. G. Mpetshi Perricard 6-7(3) 6-3 6-4 6-4
D. Goffin b. Q. Halys 6-7(2) 6-4 6-3 7-5
[3] A. Zverev vs A. Tabilo
R. Bautista vs J. Fearnley
G. Monfils vs R. Safiullin
[25] F. Auger-Aliassime b. [LL] B. Harris 6-4 7-6(8) 6-4
[Q] L. Riedi b. P. Martinez 6-4 6-2 6-3
[19] F. Cerundolo b. M. Arnaldi 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3
[26] S. Tsitsipas b. A. Muller 5-6 6-0 6-1 7-6(5)
D. Altmaier vs H. Medjedovic
[Q] S. Mochizuki b. H. Gaston 6-4 6-3 6-4
[8] A. de Minaur b. C. O’Connell 6-3 6-4 6-4
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]