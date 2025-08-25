25 Ago 2025 23:12 - ATP

US Open, day 2: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

J. Brooksby b. A. Vukic 6-3 6-7(4) 6-4 3-6 6-4
[24] F. Cobolli b. [Q] F. Passaro 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3
G. Diallo b. D. Dzumhur 7-6(4) 4-6 7-5 7-5
J. Munar b. [LL] J. Faria 6-0 6-3 5-7 6-2
Z. Bergs b. C.H. Tseng 6-3 6-4 6-3
[5] J. Draper b. [Q] F. Gomez 6-4 7-5 6-7(7) 6-2
A. Walton b. [22] U. Humbert 6-4 7-6(4) 5-7 6-1
[Q] C. Wong b. A. Kovacevic 6-4 7-5 7-6(4)
[Q] T. Boyer b. [LL] J. Duckworth 6-3 7-5 6-4
[15] A. Rublev b. [Q] D. Prizmic 6-4 6-4 6-4
[9] Khachanov b. [WC] N. Basavareddy 6-7(5) 6-3 7-5 6-1
K. Majchrzak b. H. Dellien 6-1 6-4 6-7(5) 6-4
C. Norrie b. S. Korda 7-5 6-4 rit.
F. Comesana b. [28] A. Michelsen 1-6 6-3 6-4 6-4
[17] F. Tiafoe b. Y. Nishioka 6-3 7-6(6) 6-3
[Q] M. Damm b. [WC] Dar. Blanch 6-3 6-4 6-4
[Q] J-L. Struff b. M. McDonald 3-6 7-6(4) 6-3 6-3
[11] H. Rune b. B. Van de Zandschulp 6-3 7-6(4) 7-6(2)
J. Fonseca b. M. Kecmanovic 7-6(3) 7-6(5) 6-3
L. Harris b. S. Baez 6-3 7-5 6-4
R. Collignon b. [Alt] D.E. Galan 6-4 6-4 6-4
[12] Ruud b. S. Ofner 6-1 6-2 7-6(5)
M. Bellucci b. J. Shang 7-6(0) 1-6 6-3 3-0 rit.
[2] C. Alcaraz b. R. Opelka 6-4 7-5 6-4

