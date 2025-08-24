US Open, day 1: i risultati del singolare maschile Lo US Open parte senza scossoni. Facili vittorie per Fritz e Shelton, la prima testa di serie a cadere è Griekspoor (29). Delude ancora Nardi, bene Darderi. Nella notte Djokovic e Medvedev. Tutti i risultati aggiornati in tempo reale

Primo turno

[7] N. Djokovic vs L. Tien

[Q] Z. Svajda b. [Q] Z. Piros 6-4 6-2 7-5

[16] J. Mensik b. N. Jarry 7-6(5) 6-3 6-4

[Q] U. Blanchet b. F. Marozsan 6-4 3-6 76(7) 6-2

[31] T. Machac b. L. Nardi 6-3 6-1 6-1

[30] B. Nakashima vs [Q] J. de Jong

[Q] J. Kym vs E. Quinn

[4] T. Fritz b. [WC] E. Nava 7-5 6-2 6-3

[6] B. Shelton b. [Q] L. Buse 6-3 6-2 6-4

P. Carreno-Busta vs [Q] P. Llamas Ruiz

J. Thompson vs C. Moutet

A. Mannarino b. [29] T. Griekspoor 7-5 6-4 6-0

[20] J. Lehecka b. B. Coric 3-6 6-4 7-6(5) 6-1

C. Ugo Carabelli T.M. Etcheverry

[13] D. Medvedev vs B. Bonzi

M. Navone vs M. Giron

A. Rinderknech b. R. Carballes Baena 7-6(2) 7-5 4-6 6-2

[18] A. Davidovich Fokina b. A. Shevchenko 6-1 6-1 6-2

[32] L. Darderi b. R. Hijikata 6-2 6-1 6-2

[WC] E. Spizzirri b. [WC] S. Dostanic 7-5 6-4 7-6(4)

Dalla stessa categoria