Sinner: “Il gomito è ok. A Wimbledon sorpreso da me stesso”. E su Ferrara…

È passato meno di un mese da quando Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon 2025 in un’entusiasmante finale contro Carlos Alcaraz. Tre settimane dopo, dopo un breve periodo di vacanza, il numero 1 del mondo riprende l’attività nel circuito nel Masters 1000 di Cincinnati, dove difende il titolo vinto lo scorso anno in finale contro Frances Tiafoe. Le aspettative sono alte per Sinner, che punta a proseguire la sua striscia positiva nel tour americano, dove lo scorso anno ha vinto sia a Cincinnati che a New York agli US Open. Prima dell’inizio del torneo, Jannik ha parlato delle sue sensazioni durante il Media Day.

Ancora problemi al gomito?

“Il gomito sta bene. Oggi per la prima volta ho indossato un manicotto perché mi piaceva la sensazione che mi dava. Dà un impatto leggermente maggiore con la palla, un po’ più di stabilità: mi ha dato buone sensazioni a Wimbledon. Devo vedere com’è quando fa molto caldo e umido perché è un po’ diverso, quindi terrò conto di questo, ma adoro la sensazione che dà quando colpisco”, ha confessato Sinner, come riportato sulla pagina ufficiale dell’ATP.

Il ritorno a Wimbledon dopo il Roland Garros

“Tornare in campo a Wimbledon e riuscire a esprimere questo livello di gioco dopo quello che era successo nello Slam precedente a tratti ha sorpreso anche me. Quindi sono molto contento, arrivo con quella spinta. Mi sono preso un po’ di tempo libero per vedere la mia famiglia, i miei amici e le persone più importanti. Dopodiché, sono tornato ad allenarmi, cercando di essere il più preparato possibile per questa parte di stagione, che è altrettanto importante”.

Il ritorno di Umberto Ferrara

Poi spazio alle domande che fanno riferimento allo scorso anno, quando affrontò la vicenda Clostebol, e soprattutto al rientro del preparatore Umberto Ferrara: “Penso che sia stato già detto tutto con il comunicato ufficiale, quindi non c’è altro da aggiungere”, taglia corto.

La nuova avventura da Youtuber

“La gente ci conosce solo come tennisti, non sa veramente come viviamo. Ogni giocatore è diverso nel modo in cui vive lo sport e, in questo caso, il tennis. La gente mi conosce come una persona molto seria in campo, ma non è proprio così. Mi piace circondarmi di brave persone e godermi il tempo libero, anche con la mia famiglia a Wimbledon è stato molto bello. Pubblicheremo diversi tipi di video di quello che abbiamo fatto durante i tre mesi in cui non ho potuto giocare alcun torneo. Spero che la gente li apprezzi e impari a conoscermi meglio come persona”.

Dalla stessa categoria