Sinner: “Con Diallo match complicato, ma ne avevo bisogno”

Una giornata non semplice per Jannik Sinner. Dopo un debutto stellare contro Galán, dove l’italiano si è assicurato la vittoria più veloce della sua carriera fermando il cronometro a 59 minuti, questa volta ha dovuto soffrire un po’ di più contro Gabriel Diallo. È vero che il numero 1 del mondo non ha ancora perso un set in questo Masters 1000 di Cincinnati, ma il modo in cui ha superato il canadese non ha lasciato del tutto soddisfatto l’azzurro.

“È stata una partita dura, mi è sembrata una giornata molto difficile – ha detto il nativo di San Candido a TennisTV dopo il match -. Penso che Diallo abbia servito in modo incredibile, soprattutto nel secondo set. Quando si affrontano avversari di questo tipo, che sono ottimi servitori, bisogna sempre trovare un certo equilibrio da fondo campo, il che può richiedere del tempo. In questo senso, oggi ho avuto problemi in molte fasi della partita, ma al momento sono contento del risultato. Alla fine, questo è quello che cercavo, ho bisogno di partite così dure, di trovarmi in situazioni difficili durante il gioco”, ha sottolineato Sinner.

“Con gli US Open così vicini, obiettivo principale di questa parte di stagione, è necessario attraversare questi momenti per ritrovare quegli automatismi che mi permettono di arrivare a New York con ritmo. Alla fine, sono riuscito a evitare il terzo set contro Diallo nonostante non abbia giocato sempre bene; non sono riuscito nemmeno a servire come avrei voluto in alcuni game, ma, come ho detto, sono contento di aver portato a termine un match così difficile e di essere passato al turno successivo del tabellone principale”, ha aggiunto l’italiano.

Dalla stessa categoria