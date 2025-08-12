Sinner: “Con Diallo match complicato, ma ne avevo bisogno”

Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Una giornata non semplice per Jannik Sinner. Dopo un debutto stellare contro Galán, dove l’italiano si è assicurato la vittoria più veloce della sua carriera fermando il cronometro a 59 minuti, questa volta ha dovuto soffrire un po’ di più contro Gabriel Diallo. È vero che il numero 1 del mondo non ha ancora perso un set in questo Masters 1000 di Cincinnati, ma il modo in cui ha superato il canadese non ha lasciato del tutto soddisfatto l’azzurro.
“È stata una partita dura, mi è sembrata una giornata molto difficile – ha detto il nativo di San Candido a TennisTV dopo il match -. Penso che Diallo abbia servito in modo incredibile, soprattutto nel secondo set. Quando si affrontano avversari di questo tipo, che sono ottimi servitori, bisogna sempre trovare un certo equilibrio da fondo campo, il che può richiedere del tempo. In questo senso, oggi ho avuto problemi in molte fasi della partita, ma al momento sono contento del risultato. Alla fine, questo è quello che cercavo, ho bisogno di partite così dure, di trovarmi in situazioni difficili durante il gioco”, ha sottolineato Sinner.
“Con gli US Open così vicini, obiettivo principale di questa parte di stagione, è necessario attraversare questi momenti per ritrovare quegli automatismi che mi permettono di arrivare a New York con ritmo. Alla fine, sono riuscito a evitare il terzo set contro Diallo nonostante non abbia giocato sempre bene; non sono riuscito nemmeno a servire come avrei voluto in alcuni game, ma, come ho detto, sono contento di aver portato a termine un match così difficile e di essere passato al turno successivo del tabellone principale”, ha aggiunto l’italiano.
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]
Una nuova ‘battaglia dei sessi’ per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro da Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l’idea è Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore è che l’avversaria potrebbe […]