Ranking ATP/WTA: Shelton sorpassa Djokovic. Mboko boom

Quella odierna è un’edizione anomala degli aggiornamenti sulle classifiche mondiali. Nell’occasione, infatti, esse escono di venerdì, dato che i Canadian Open, sia maschili sia femminili, si sono conclusi di giovedì. Per uniformità, sia l’ATP sia la WTA hanno retrodatato i rispettivi ranking a lunedì 4 agosto.

Tra gli uomini, Jannik Sinner, in vetta per la sessantunesima settimana consecutiva, mantiene per ora un ampio vantaggio sul più diretto inseguitore, Carlos Alcaraz (12030 a 8590).

In top ten si registra soltanto uno scambio di posizioni: Ben Shelton, che a Toronto ha ottenuto il primo titolo Master 1000 in carriera, scippa la sesta a Novak Djokovic, assente in entrambi i “1000” estivi nordamericani. Da notare che, nella Race, lo statunitense è addirittura quarto, lanciatissimo verso la conquista di un posto alle Finals di Torino.

Si riavvicina all’élite mondiale il finalista, Karen Khachanov (12; + 4): il russo è stato al massimo n. 8, nel luglio di sei anni fa.

Tra i venti ritocca il career high Alejandro Davidovich Fokina (18; + 1), giunto negli ottavi, e debutta Alexei Popyrin (19; + 7) spintosi ai quarti da campione uscente (i punti dell’anno scorso, però, non sono ancora “scaduti” perché il torneo era in calendario la settimana dopo).

Perde terreno, al contrario, Sebastian Korda (45; – 12), cui è uscito dal computo il titolo nel “500” di Washington risalente a dodici mesi or sono.

Tra gli italiani, dietro a Sinner, resta per un pelo in top ten Lorenzo Musetti. Il toscano si conferma decimo, a quota 3235, con venticinque punti di margine su Andrey Rublev (3210) e quarantacinque su Khachanov (3190).

In discesa Flavio Cobolli (22; – 5), che a Toronto ha ribadito di essere in ottima forma, giungendo negli ottavi e servendo anche per il match contro il futuro vincitore. Al romano, però, non è più conteggiata la finale a Washington 2024 e ciò ne determina, per il momento, l’uscita dai top twenty.

Seguono Luciano Darderi (34; + 1), Lorenzo Sonego (36; + 2), Matteo Arnaldi (37; + 4), Matteo Berrettini (59; – 2), Mattia Bellucci (74; – 2) e Luca Nardi (98; – 1).

Oltre il centesimo posto abbiamo Francesco Passaro (118; 0), Matteo Gigante (126; – 1), Andrea Pellegrino (139; – 11) e Francesco Maestrelli (158; + 20 con la finale nel Challenger di Porto).

Il ranking WTA registra alcune variazioni nella seconda metà della top ten. Il piazzamento nei quarti a Montreal consente a Madison Keys di recuperare due posizioni: la statunitense passa dall’ottava alla sesta, mettendosi alle spalle la cinese Qinwen Zheng (settima; – 1) e la connazionale Amanda Anisimova (ottava; – 1).

Rientra nell’élite mondiale Elena Rybakina (decima; + 2): la kazaka, semifinalista in Canada, compie il percorso inverso rispetto alla spagnola Paula Badosa (dodicesima; – 2).

Tra le venti, migliora il proprio career high la danese Clara Tauson (15; + 4), anche lei spintasi al penultimo atto, battendo Swiatek e Keys.

A spiccare su tutto, però, è il clamoroso balzo in avanti compiuto da Victoria Mboko, che ha sbancato a sorpresa il “1000” di casa, prevalendo, fra le altre, su Gauff e Rybakina. La diciottenne cresciuta a Toronto, al primo centro nel Tour maggiore, passa in un colpo solo dal n. 85 al n. 24, mettendo a segno un imponente + 61.

Giusto alle sue spalle, risale la rediviva finalista Naomi Osaka (25; + 24), mai così in alto dal rientro dopo la gravidanza.

In forte calo, invece, Marie Bouzkova (52; – 13), Caroline Dolehide (76; – 21), Anna Bondar (93; – 33), Taylor Townsend (125; – 50) e l’ex regina Victoria Azarenka (131; – 36).

Si conferma nona la leader azzurra Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Lucia Bronzetti (61; + 5), Elisabetta Cocciaretto (78; – 1), Lucrezia Stefanini (143; 0) e Nuria Brancaccio (167; + 18 con il titolo nell’ITF W75 di Cordenons).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz, 5 Jack Draper, 6 Ben Shelton (+ 1), 7 Novak Djokovic (- 1), 8 Alex de Minaur, 9 Holger Rune, 10 Lorenzo Musetti.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff, 3 Iga Swiatek, 4 Jessica Pegula, 5 Mirra Andreeva, 6 Madison Keys (+ 2), 7 Qinwen Zheng (- 1), 8 Amanda Anisimova (- 1), 9 Jasmine Paolini, 10 Elena Rybakina (+ 2).

Dalla stessa categoria