Ranking ATP/WTA: Jodar, brilla un nuovo Rafa. Trungelliti da record

La Spagna lancia un nuovo Rafa. Ormai ritiratosi Nadal da quasi due anni, ecco spuntare Rafael Jodar. Subito dopo aver fatto breccia tra i cento grazie al terzo round raggiunto a Miami dalle qualificazioni, il diciannovenne di Madrid si è aggiudicato il “250” di Marrakech, ottenendo così il primo titolo in carriera nel Tour maggiore.

Ciò gli permette di compiere un ulteriore balzo nel ranking ATP, dove passa in un colpo solo dal n. 89 al n. 57 (+ 32). Dodici mesi fa, nell’edizione della classifica datata 31 marzo 2025, non era ancora nemmeno tra i primi novecento (n. 911). Ovvio che, al di là degli ottimi risultati che sta conseguendo, il giovane Rafa – che è destrorso e dalle caratteristiche tecniche ben diverse dall’illustrissimo omonimo – vada lasciato tranquillo, in modo da non dover sostenere il peso di paragoni quanto mai ingombranti.

Nella finale dell’evento marocchino, Jodar ha avuto la meglio su Marco Trungelliti, il quale, comunque, ha a sua volta motivo di festeggiare quest’oggi. A trentasei anni (compiuti lo scorso 31 gennaio) l’argentino, che era partito dalle quali, diviene, infatti, il più anziano giocatore a debuttare nella top 100 di singolare maschile, direttamente al n. 76, con un bel + 41 rispetto a lunedì scorso.

In top ten si registra uno scambio di posizioni tra statunitensi: a Ben Shelton è sufficiente il piazzamento nei quarti a Houston per scalzare dall’ottava Taylor Fritz.

Poco oltre, il calo di Flavio Cobolli (sedicesimo; – 3), che l’anno scorso si era imposto a Bucarest, permette a Jiri Lehecka, recente finalista a Miami, di ritoccare il primato personale: il ventiquattrenne ceco è tredicesimo (+ 1).

Rientra tra i primi venti lo statunitense Tommy Paul (18; + 3), che ha sbancato il “250” di Houston. Bene anche l’argentino Mariano Navone (42; + 18), vincitore nel torneo di analoga categoria in scena a Bucarest.

Brillano anche i finalisti dei due eventi: l’altro argentino Roman Andres Burruchaga (62; + 15), giunto al match clou in Texas, e lo spagnolo Daniel Merida (101; + 35), all’ultimo atto in Romania dopo aver iniziato il percorso dalle quali.

In brusco calo, invece, Jenson Brooksby (64; – 23), Sebastian Baez (65; – 15) e Filip Misolic (110; – 24).

Per quanto riguarda gli italiani, dietro a Jannik Sinner (sempre secondo dietro a Carlos Alcaraz), a Lorenzo Musetti (che si conferma quinto) e al già citato Cobolli, esce per il momento dalla top twenty Luciano Darderi (21; – 2), fermatosi in semifinale a Marrakech, dove l’anno scorso aveva conquistato il titolo.

Seguono Lorenzo Sonego (66; – 3), Mattia Bellucci (79; – 6) e Matteo Berrettini (90; + 1).

Oltre il centesimo posto troviamo Matteo Arnaldi (107; 0), Francesco Maestrelli (113; + 1), Andrea Pellegrino (134; – 4), Luca Nardi (140; 0), Stefano Travaglia (141; + 1), Francesco Passaro (147; – 1), Giulio Zeppieri (164; – 2), Marco Cecchinato (188; 0) e Matteo Gigante (192; 0).

Nulla si muove nella top ten del ranking WTA, sempre saldamente guidato da Aryna Sabalenka. Subito dietro, grazie ai quarti nel “500” di Charleston, Belinda Bencic sorpassa Karolina Muchova all’undicesimo posto.

Più in basso, si distinguono Yulia Starodubtseva (53; + 36), sorprendente finalista a Charleston, nonché Panna Udvardy (71; + 21) ed Emiliana Arango (86; + 20), rispettivamente finalista e semifinalista nel “250” di Bogotà.

Netta discesa, al contrario, per Sofia Kenin (66; – 19), Camila Osorio (81; – 27) e Dalma Galfi (103; – 19).

La miglior azzurra, Jasmine Paolini, resta ottava. Dietro alla toscana abbiamo Elisabetta Cocciaretto (42; + 1), Lucrezia Stefanini (147; + 1), Nuria Brancaccio (152; – 2), Lucia Bronzetti (163; – 2) e Lisa Pigato (189; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Lorenzo Musetti, 6 Alex de Minaur, 7 Félix Auger-Aliassime, 8 Ben Shelton (+ 1), 9 Taylor Fritz (- 1), 10 Daniil Medvedev.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Coco Gauff, 4 Iga Swiatek, 5 Jessica Pegula, 6 Amanda Anisimova, 7 Elina Svitolina, 8 Jasmine Paolini, 9 Victoria Mboko, 10 Mirra Andreeva.

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