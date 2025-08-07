Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Musetti: “Sul cemento non mi sento al meglio, ma voglio essere al top agli US Open”
“È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente. Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima di questo torneo mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile”. Lorenzo Musetti si prepara a esordire al Masters 1000 al via in Ohio, dove da testa di serie comincerà il cammino sabato. Il numero 8 del seeding debutterà contro il francese Benjamin Bonzi o contro l’azzurro Matteo Arnaldi.
“L’obiettivo è fare bene in questo Masters 1000 – ha detto a Sky – dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open”. Dopo la semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, in cui è stato costretto al ritiro, Musetti non è più riuscito a ottenere risultati di rilievo, vincendo una sola partita (contro l’australiano Duckworth a Toronto) e collezionando tre sconfitte di cui due al primo turno a Wimbledon e a Washington. Un trend che gli è costato l’uscita dalla top 10 mentre nella Race per Torino il carrarino resta in piena corsa ma consapevole di dover fare molti punti in una parte di stagione che non gli è favorevole.
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]
Una nuova ‘battaglia dei sessi’ per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro da Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l’idea è Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore è che l’avversaria potrebbe […]