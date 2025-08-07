Musetti: “Sul cemento non mi sento al meglio, ma voglio essere al top agli US Open”

“È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente. Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima di questo torneo mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile”. Lorenzo Musetti si prepara a esordire al Masters 1000 al via in Ohio, dove da testa di serie comincerà il cammino sabato. Il numero 8 del seeding debutterà contro il francese Benjamin Bonzi o contro l’azzurro Matteo Arnaldi.

“L’obiettivo è fare bene in questo Masters 1000 – ha detto a Sky – dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open”. Dopo la semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, in cui è stato costretto al ritiro, Musetti non è più riuscito a ottenere risultati di rilievo, vincendo una sola partita (contro l’australiano Duckworth a Toronto) e collezionando tre sconfitte di cui due al primo turno a Wimbledon e a Washington. Un trend che gli è costato l’uscita dalla top 10 mentre nella Race per Torino il carrarino resta in piena corsa ma consapevole di dover fare molti punti in una parte di stagione che non gli è favorevole.

Dalla stessa categoria