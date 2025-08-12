Federer torna in campo: esibizione in doppio a Shanghai

Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Roger Federer torna in campo. Sarà solo un’esibizione, in doppio, a Shanghai il prossimo ottobre, ma quanto basta per riaccendere gli animi dei tanti tifosi del campione svizzero. Re Roger, come accaduto lo scorso anno, sarà protagonista dell’evento “Roger & Friends Celebrity Doubles Match”, un match-show di doppio, in programma il 10 ottobre nel corso del Masters 1000 maschile: Federer è atteso insieme agli attori di casa Donnie Yen e Leo Wu, oltre all’ex tennista asiatica Jie Zheng, campionessa Slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon nel 2006. Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Federer che si è ritirato nel 2022: “Sono felice di dirvi che giocherò un doppio a Shanghai, un posto sempre speciale per me e per i fan, ci vediamo il 10 ottobre, vi aspetto” le parole dell’ex n.1 del tennis in un video postato sui social. Federer giocherà sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena.
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]
Una nuova ‘battaglia dei sessi’ per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro da Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l’idea è Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore è che l’avversaria potrebbe […]