Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati

Novak Djokovic è stato aggiunto alla lista dei ritiri dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo al via in settimana che non vedrà quindi in campo l’ex numero 1 al mondo. È la seconda volta consecutiva che il serbo rinuncia a partecipare all’evento – dove ha conquistato ben tre successi, l’ultimo nel 2023 – sostenendo un anno fa di volersi concedere un periodo di preparazione più lungo in vista dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open. In assenza di indicazioni o voci su infortuni, anche in questo caso Djokovic sembra aver deciso seguendo la stessa logica, dopo aver rinunciato anche al Masters 1000 di Toronto. Nella città dell’Ohio invece è già sbarcato Jannik Sinner, che dopo Wimbledon riprenderà lì l’attività agonistica anche in preparazione del torneo di Flushing Meadows di fine mese.

