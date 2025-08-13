Bronzetti e Paolini agli ottavi a Cincinnati

Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini sono entrambe agli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati, grazie a due vittorie piuttosto pesanti contro Ashlynn Krueger e Aljona Ostapenko.

La romagnola ha avuto bisogno ancora una volta del set decisivo, con la terza vittoria consecutiva dopo il 6-7 6-2 7-6 del primo turno contro Lin Zhu (in tre ore e 40 minuti), il 6-3 1-6 6-4 del secondo contro Daria Kasatkina (testa di serie numero 15) e adesso il 1-6 6-3 6-4 ai danni della lettone, numero 23 del tabellone. E proprio questa serie di risultati fa intendere piuttosto bene dove sia stata la vera, grande differenza in campo, con Bronzetti che fisicamente sembra stare fin qui piuttosto bene ed è capace di gestire le giornate calde e umide di Mason al contrario della sua rivale.

Ostapenko, che aveva beneficiato fin qui di un bye all’esordio e di un walkover al secondo turno, è al contrario nelle sue condizioni peggiori quando la temperatura è attorno ai 30 gradi e l’umidità ne fa percepire molti di più. Celebre, purtroppo per lei, il “fattaccio” dello US Open 2023 quando il team di Coco Gauff per stessa ammissione dell’ex allenatore Brad Gilbert fece pressione agli organizzatori per invertire l’ordine delle partite di quarti di finale e togliendo Ostapenko-Gauff dalla sessione serale, in una giornata in cui le previsioni avevano segnato come la peggiore di un periodo di caldo afoso opprimente: dopo qualche game, la lettone era viola in volto e non avrebbe mai retto per la durata della partita rimediando infatti appena due game. Ora, invece, le difficoltà vere sono arrivate dal secondo parziale ma la situazione era abbastanza simile con la fatica che ha cominciato a manifestarsi tra errori e doppi falli, mentre per Bronzetti la doppia cifra negli ace e un continuo partire meglio nei parzial e l’allungo decisivo sempre tra 4-3 e 4-4 ha consegnato un’altra vittoria di prestigio. Al quarto turno avrà Coco Gauff, nemmeno lei scesa in campo per ritiro di Dayana Yastremska causa malessere.

Jasmine Paolini è inserita in questo quarto di tabellone e dopo il 7-6 7-6 contro Maria Sakkari, rivincita del match perso malamente a Madrid a inizio maggio, è giunto un altro 7-6 6-1 contro la statunitense Krueger dove la differenza vera è stata la fine del primo parziale. Ashlynn, numero 35 del mondo, aveva recuperato un break di ritardo e nel dodicesimo game ha cercato in tutti i modi di chiudere il parziale, mancando anche un set point, prima di crollare nel tie-break e pagando lo sforzo nel set successivo, ceduto nettamente. La toscana, al prossimo turno, sfiderà Barbora Krejcikova che dal suo rientro in campo dopo l’infortunio al polso ha giocato otto partite su nove al terzo set e a Mason (località in perifieria di Cincinnati dove si gioca il torneo) ha superato al set decisivo sia Alycia Parks, sia Iva Jovic.

Potenzialmente, in caso di ulteriore doppia affermazione azzurra, avremmo un derby nei quarti di finale.

