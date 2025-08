ATP Toronto: Zverev ferma la corsa di Popyrin, semifinale contro Khachanov

Alexander Zverev ha sconfitto il campione in carica del Canadian Open di Toronto, l’ australiano Alexei Popyrin, in tre set con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-3, qualificandosi per le semifinali. Il tedesco, 28 anni, numero 3 del mondo, torna in semifinale del torneo canadese per la prima volta dal suo titolo a Montreal nel 2017. Si giocherà un posto in finale contro il russo Karen Khachanov: il russo, testa di serie numero 11, ha sconfitto l’americano Alex Michelsen 6-4 7-6(3). Zverev è avanti 5-2 nei precedenti e ha vinto le ultime tre sfide, tutte sul cemento all’aperto (la finale Olimpica di Tokyo e le sfide a Miami e Cincinnati dello scorso anno) mentre Khachanov lo ha battuto nell’unico precedente in Canada (doppio 6-3 ai quarti nel 2019). Oggi, nella notte italiana di mercoledì, si disputeranno i quarti di finale della parte bassa: si parte con Rublev-Fritz (l’americano conduce 5-4 nei testa a testa) e a seguire de Minaur-Shelton (primo incrocio assoluto tra i due).

