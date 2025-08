ATP Toronto: Sonego si illude per un set, poi Rublev lo rimonta

Si chiude al terzo turno l’avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Toronto, in Canada. L’azzurro si è arreso al russo Andrey Rublev con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. Per Sonego sfuma così la possibilità di avanzare agli ottavi del 1000 canadese per la prima volta in carriera, Rublev invece prosegue la sua corsa nel torneo che lo scorso anno lo vide arrivare in finale (sconfitto da Popyrin), per la prima volta dal torneo di Cincinnati 2024 il russo riesce a vincere due partite di fila in un Masters 1000 e fa un altro piccolo passo verso il ritorno in top 10.

