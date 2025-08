ATP Toronto: Cobolli si ferma sul più bello, vince Shelton

Si ferma agli ottavi la corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Toronto. Il 23enne italiano, numero 17 del ranking ATP, è stato sconfitto nella notte per per 6-4 4-6 7-6(1) dallo statunitense Ben Shelton, numero 7 del mondo. Cobolli non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel terzo set e ha servito per il match sul 5-4 senza però arrivare a match point. Un’occasione sprecata per l’azzurro, che una volta rimontato ha salvato una palla match sul 6-5 Shelton ma ha giocato un brutto tie break permettendo allo statunitense di vincere agilmente. Shelton affronterà nei quarti Alex de Minaur, che ha battuto al terzo Frances Tiafoe. Nell’altro quarto della parte bassa invece si sfideranno Andrey Rublev e Taylor Fritz: il russo ha eliminato Davidovich Fokina, ritiratosi sotto 3-0 nel terzo set; il numero 2 del seeding invece ha avuto la meglio su Jiri Lehecka col punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 7-6(5) dopo tre ore di durissima battaglia.

Dalla stessa categoria